बीजेपी नेता की हत्या से दहला दतिया, आधे घंटे सड़क पर पड़ा रहा शव

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि बीजेपी पार्षद की हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक बीजेपी नेता और पार्षद कल्लू कुशवाहा पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज था। इसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन करीब चार महीने पहले ही कल्लू कुशवाहा को जमानत मिल गई थी। जमानत की बिना पर वह जेल से बाहर आए थे। ऐसे में पुलिस ने अब पार्षद के पुराने विवादों के साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगालने शुरू कर दिए हैं।