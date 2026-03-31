जनगणना कल से, जियो मैपिंग से सटीक पता, न कोई घर छूटेगा और न दर्ज होगा दोबारा

Census 2027: जनगणना 2027 (Census 2027) की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है और काम जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। जिले में मास्टर ट्रेनर्स के बाद 129 फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। अब ये फील्ड ट्रेनर्स अगले चरण में करीब 9 हजार प्रगणकों (एन्यूमरेटर) को प्रशिक्षित करेंगे। प्रगणकों का प्रशिक्षण शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। यहां तीन-तीन दिन के अलग-अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में नगर निगम और शहरी क्षेत्रों के प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के प्रगणकों को शामिल किया जाएगा। फील्ड ट्रेनर्स से प्रशिक्षित प्रगणक सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक सही जानकारी पहुंचे। जिले में मकानों की नंबरिंग का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। हर घर को एरिया के अनुसार नंबर दिए गए हैं, जिससे मकानों की पहचान आसान होगी।