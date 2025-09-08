Patrika LogoSwitch to English

दतिया

एमपी में ‘कॉन्स्टेबल’ की बर्थडे पार्टी में ‘ASI’ का अश्लील डांस वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया में एएसआई का अश्लील डांस जमकर वायरल हो रहा है।

दतिया

Himanshu Singh

Sep 08, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध का अश्लील डांस बार डांसर के साथ वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सूरज कुमार वर्मा ने देर रात एएसाई और आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

दरअसल, दतिया के सिविल लाइन थाने में पदस्थ एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध का वीडियो बार डांसरों के साथ डांस करते हुए वायरल हुआ। यह वीडियो शहर के ही एक होटल का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरक्षक राहुल बौद्ध के जन्मदिन पर होटल में पार्टी रखी गई थी, जिसमें दो बार डांसरों को बुलाया गया था। होटल में पार्टी के दौरान वायरल वीडियो में एएसआई संजीव गौड़ और कुछ अन्य युवक बार डांसर्स के साथ फिल्मी गानों पर डांस करते हुए अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं।

एसपी बोले- छवि खराब करने वाले बर्दाश्त नहीं

एसपी सूरज वर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग की छवि खराब करने वाले किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच दतिया एसडीओपी आकांक्षा जैन को सौंपी गई है। जांच के बाद एएसआई गौड़ व आरक्षक बौद्ध के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।

