सरपंच के पति को मुंह काला कर गांव में घुमाया, पहनाई जूतों की माला

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया जिले के भांडेर विकासखंड के एक गांव में महिला सरपंच के पति को गांव के दबंगों ने गले में जूतों की माला पहनाकर और मुंह काला कर गांव में घुमाया। दबंगों ने महिला सरपंच के पति के साथ मारपीट भी की है। घटनाक्रम रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे का है, जिसका वीडियो भी दबंगों ने बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ित सरपंच पति ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिए हैं। बताया गया है कि सरपंच का भतीजा गांव की एक विवाहिता के साथ भाग गया था। इसी बात से लड़की के परिजन नाराज हैं। हालांकि रविवार को युवती वापस लौट आई और पुलिस को दिए बयानों में उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से गई थी।