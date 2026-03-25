दसवीं की टॉपर नंदिनी की मां चेतना ने बताए सफलता के राज, बोली कभी ट्यूशन नहीं किया

माध्यमिक ​शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में दौसा जिले की टॉपर रही नंदिनी विजय ने पत्रिका के साथ राज खोलते हुए बताया कि जिस दिन नौंवी कक्षा का परिणाम आया था, उसी दिन मैंने दीवार पर पेन से मेरा लक्ष्य लिख दिया था। उसी के अनुरूप तैयारी की। मूल रूप से कुण्डल गांव व वर्तमान में दौसा शहर के प्रधान नगर निवासी नंदिनी विजय ने दसवीं में 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उसने स्कूल के अलावा हर दिन करीब सात घंटे पढाई की। अंग्रेजी माध्यम की छात्रा नंदिनी ने बताया कि अब उसका सपना आईआईटी से बीटेक करने के बाद सिविल सेवा में जाना है। दसवीं में वह सोशल मीडिया से दूर रही। खाली समय में बैडमिंटन खेलती थी। उसने कहा मन को एकाग्र रखकर तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी।