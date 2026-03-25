25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दसवीं की टॉपर नंदिनी की मां चेतना ने बताए सफलता के राज, बोली कभी ट्यूशन नहीं किया

माध्यमिक ​शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में दौसा जिले की टॉपर रही नंदिनी विजय ने पत्रिका के साथ राज खोलते हुए बताया कि जिस दिन नौंवी कक्षा का परिणाम आया था, उसी दिन मैंने दीवार पर पेन से मेरा लक्ष्य लिख दिया था। उसी के अनुरूप तैयारी की। मूल रूप से कुण्डल गांव व [&hellip;]

2 min read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Mar 25, 2026

dausa news

मां चेतना के साथ दसवीं की टॉपर बेटी नंदिनी विजय।

माध्यमिक ​शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में दौसा जिले की टॉपर रही नंदिनी विजय ने पत्रिका के साथ राज खोलते हुए बताया कि जिस दिन नौंवी कक्षा का परिणाम आया था, उसी दिन मैंने दीवार पर पेन से मेरा लक्ष्य लिख दिया था। उसी के अनुरूप तैयारी की। मूल रूप से कुण्डल गांव व वर्तमान में दौसा शहर के प्रधान नगर निवासी नंदिनी विजय ने दसवीं में 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उसने स्कूल के अलावा हर दिन करीब सात घंटे पढाई की। अंग्रेजी माध्यम की छात्रा नंदिनी ने बताया कि अब उसका सपना आईआईटी से बीटेक करने के बाद सिविल सेवा में जाना है। दसवीं में वह सोशल मीडिया से दूर रही। खाली समय में बैडमिंटन खेलती थी। उसने कहा मन को एकाग्र रखकर तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी।

मां चेतना ​शिक्षक

इस तैयारी में ठीकरिया गांव के सरकारी संस्कृत स्कूल में कार्यरत शिक्षक मां चेतना गुप्ता ने पूरा सपोर्ट किया। अहमदाबाद निवासी मां चेतना ने ​बताया कि बाबा नीलकंठ से प्रार्थना की थी, बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब बेटी को वहां लेकर जाऊगी। बेटी ने कभी ट्यूशन नहीं किया। पढाई नियमित करती थी। मेरे तीन बेटियां है बड़ी बेटी ना तो आज पहला सपना पूरा कर दिया।जयपुर में निजी प्रतिष्ठान में कार्यरत नंदिनी के पिता नरेन्द्र विजय, दादा सीताराम विजय, दादी कलावती ने हमेशा सकारात्मक रखा।

क्या बोले ​जिला​शिक्षा अ​धिकारी

ऑवर आल जिले का परिणाम पिछली साल से 0.1 प्रतिशत सुधरा है। अब नया सत्र एक अप्रेल से शुरू होगा। पहले ही दिन से गोल तय कर पढाई करवाई जाएगी। पाठ्यक्रम तय समय से पहले पूरा करवाकर रिवीजन करवाया जाएगा। वादा है अगली बार दौसा का परिणाम इस बार से बेहतर रहेगा। शेखावाटी मॉडल को भी अपनाया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। परिणाम सुधरने में पूरी टीम का सहयोग रहा। रैंक कम आने का कारण पद खाली रहना भी रहा।

अशोक कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक , दौसा

नाम: नंदिनी विजय

पिता का नाम:नरेन्द्र कुमार विजय

मां का नाम: चेतना गुप्ता, सरकारी शिक्षक

अंक: 595

स्कूल: शेखावाटी पब्लिक स्कूल, नई मंडी रोड दौसा

सपना: सिविल सेवा

दौसा जिला रहा पंद्रहवें नम्बर पर

दसवीं के परिणाम के बाद मंगलवार को जिले में खुशियां मनाई गई। जिले का परिणाम 94.70 प्रतिशत रहा। पिछली साल परिणाम 94.69 प्रतिशत था। इस हिसाब से पिछली बार की तुलना में परिणाम .1 प्रतिशत सुधरा है। लेकिन रैंकिंग गिरी है। पिछली बार जिले की रैंक 12 वीं थी, इस बार घटकर 15 हो गई है। इधर परिणाम के बाद जगह-जगह मिठाई बांटी गई। स्कूलों व घरों में जश्न मनाया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजुल गुप्ता ने बताया कि सभी शिक्षकों व बच्चों की मेहनत से परिणाम सुधरा है।

हर साल सुधर रहा प्रतिशत

वर्ष परिणाम स्थान

2025-26 94.70 15

2024-25 94.69 12

2023-24 94.44 19

फैक्ट फाइल

पंजीयन :29999

छात्र उत्तीर्ण:94.49 प्रतिशत

छात्रा उत्तीर्ण: 94.95 प्रतिशत

कुल परिणाम: 94.70 प्रतिशत

प्रथम श्रेणी 15498

द्वितीय श्रेणी 10416

तृतीय श्रेणी 2269

कुल उत्तीर्ण 28183

प्रवेशिका में 92.91 प्रतिशत रहा परिणाम

दौसा. जिले में प्रवेशिका का परिणाम 92.91 प्रतिशत रहा। कुल 395 छात्र-छात्रा पंजीकृत थे। इनमें से 106 प्रथम श्रेणी, 182 द्वितीय श्रेणी व 79 ने तृतीय श्रेणी से प्रवेशिका उत्तीर्ण की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दसवीं की टॉपर नंदिनी की मां चेतना ने बताए सफलता के राज, बोली कभी ट्यूशन नहीं किया

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RBSE 10th Result 2026: दौसा जिले की इस लड़की ने किया कमाल, 99.17 फीसदी अंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन

nandini Vijay
दौसा

Inspirational: सरकारी अफसर से ज्यादा कमा रहा दौसा का किसान, सालभर में इतने लाख रुपए का बेचता है शहद, दूसरों को भी दे रहा रोजगार

Beekeeping Business
दौसा

Rajasthan Rain: किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, दौसा में बारिश के साथ गिरे ओले; खेतों में तैरती दिखी फसल

dausa weather
दौसा

Road Accident: आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र की सड़क हादसे में मौत, गांव पहुंचा शव तो रो पड़ा हर कोई

Shreyansh Sharma
दौसा

Weather Update: दौसा में लगातार दूसरे दिन बारिश, ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली; कई जगह ओलावृष्टि

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.