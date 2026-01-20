दौसा: भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला, पत्थरों से वार कर वाहन के शीशे तोड़े, कार्यकर्ताओं में आक्रोश

जानकारी के अनुसार मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार मीणा सोमवार रात लगभग 10 बजे बांदीकुई से अपने गांव पातरखेड़ा लौट रहे थे। कानेटी स्कूल तिराहे पर चार-पांच लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवा दी और उन्हें बाहर निकालकर धक्का-मुक्की की। आरोपियों ने उनकी जेब के पर्स से 21 हजार रुपए लूट लिए और वाहन के शीशे तोड़ दिए। इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया।