Dausa District Foundation Day: दौसा में रेल और हाईवे का खूब हुआ विकास, जयपुर-दिल्ली की नजदीक होने का मिला सबसे ज्यादा फायदा

इतिहासकार सुआलाल तिवाड़ी ने बताया कि हमारा दौसा जयपुर से भी ज्यादा पुराना है। कछवाहा वंश की कीर्ति पताका फहराने वाले दुल्हेराय की कर्मभूमि की कहानी आज भी दौसा के किले की दीवारें बयां करती है। मिर्जा राजा जयसिंह का बाल्यकाल दौसा में ही बीता। जब दौसा जिला नहीं बना था तब भी इसे लोकसभा सीट बना दिया गया था। यहां मेहंदीपुर बालाजी, आभानेरी की चांद बावड़ी, नीलकंठ महादेव, पपलाज माता, झाझीरामपुरा सहित अनेक धार्मिक व पर्यटक स्थल प्रसिद्ध हैं।