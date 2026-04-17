Dausa News: गांव के विकास को लेकर बैठक में लिए कई बड़े फैसले, सड़क होगी चौड़ी; CCTV भी लगेंगे

दौसा/मंडावर। रसीदपुर के अटल सेवा केंद्र पर आयोजित ग्राम सभा की बैठक गहमा-गहमी के बीच संपन्न हुई। बैठक में पंचायत प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान माहौल गरमाया रहा। ग्राम सभा की अध्यक्षता सेवानिवृत्त विकास अधिकारी हरिकिशन ने की, जिसमें पंचायत प्रशासन व दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान गांव में सीसीटीवी कैमरे, बिजली-पानी व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा कर ध्वनिमत से निर्णय लिया गया।