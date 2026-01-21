दौसावासी बोले, मुम्बई के लिए चले ट्रेन, चांदी व सोना सस्ता हो

राजस्थान के दौसा जिलेवासी मुम्बई के लिए ट्रेन चलाने व चांदी व सोना सस्ता करने की मांग उठा रहे हैं।दौसा जिला मुख्यालय पर वंदे भारत सहित सुपर फास्ट ट्रेन रुकनी चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहां रेल की सुविधा होनी चाहिए। जिले के अनेक लोग व्यापार के लिए कोटा, सूरत व मुम्बई जाते हैं वहां के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। केन्द्रीय बजट से पहले राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार को शहरवासियों के साथ चर्चा की तो उन्होंने इसी प्रकार अपनी मांग रखी।