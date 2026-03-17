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दौसा में गणगौर का उत्साह , हर तरफ गूंज रहे गीत, कई जगह भरेंगे मेले

जिले में गणगौर पर्व को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उत्सव का माहौल नजर आने लगा है। महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा की तैयारी में जुटी हुई हैं।घरों में ईसर-गौर की प्रतिमाएं स्थापित करने के [&hellip;]

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दौसा

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rajesh sharma

Mar 17, 2026

दौसा में गणगौर का उत्साह

दौसा में गणगौर पूजन के लिए जाती महिलाएं।

जिले में गणगौर पर्व को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उत्सव का माहौल नजर आने लगा है। महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा की तैयारी में जुटी हुई हैं।घरों में ईसर-गौर की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए विशेष साफ-सफाई की जा रही है। महिलाएं मिट्टी की गणगौर प्रतिमाओं को सजाने में लगी हैं, जिन पर रंग-बिरंगे वस्त्र, गहने और फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर कारीगर भी गणगौर की मूर्तियां तैयार करने में व्यस्त हैं, जिनकी बाजारों में अच्छी मांग बनी हुई है।

विशेष सजावट

बाजारों में भी गणगौर को लेकर रौनक बढ़ गई है। पूजन सामग्री, पारंपरिक परिधान, चूड़ियां, मेहंदी और आभूषणों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सजावट और नई-नई डिजाइनों का स्टॉक रखा है।

गंजू रहे गीत

गणगौर के गीतों की गूंज भी अब सुनाई देने लगी है। महिलाएं समूह बनाकर शाम के समय पारंपरिक गीत गा रही हैं और त्योहार की तैयारियों में हिस्सा ले रही हैं। कुंवारी कन्याएं भी व्रत और पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं, जो अच्छे वर की कामना के साथ पूरे उत्साह से भाग ले रही हैं। नगर पालिका प्रशासन भी गणगौर पर्व को लेकर सक्रिय हो गया है। शोभायात्रा मार्गों की साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रमुख चौराहों और तालाबों के आसपास विशेष व्यवस्था की जा रही है, जहां विसर्जन कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योजना बनाई जा रही है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दौसा में गणगौर पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। तैयारियों के साथ ही शहर में सांस्कृतिक रंग घुलने लगे हैं और हर कोई इस पारंपरिक पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है।

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Published on:

17 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में गणगौर का उत्साह , हर तरफ गूंज रहे गीत, कई जगह भरेंगे मेले

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