अगर बच्चों को आउटडोर खेल नहीं ​​खिलाए तो कमजोर हो सकती हैं आंखें

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 9,50,817 बच्चों की स्क्रीनिंग में 68,904 बच्चों में दृष्टि दोष पाया गया, जो 7.25 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गया। इस साल 8,65,250 में से 66,985 बच्चों की आंखें कमजोर मिली।इसके बाद 2024-25 में 9,37,729 बच्चों की जांच में 80,389 बच्चों में रिफ्रेक्टिव एरर मिला, जो 8.57 प्रतिशत तक पहुंच गया। वहीं वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में 5,56,437 बच्चों की स्क्रीनिंग में 51,239 बच्चों में यह समस्या सामने आई, जो 9.21 प्रतिशत के साथ अब तक का सबसे बड़ा स्तर है।