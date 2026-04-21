बांदीकुई SDM के नाम पर 15000 की रिश्वत लेता कर्मचारी गिरफ्तार, पिता की जगह अनुकंपा पर लगा था आदित्य

Dausa ACB Trap: बांदीकुई (दौसा). भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अलवर की टीम ने उपखंड अधिकारी कार्यालय बांदीकुई में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लैब असिस्टेंट आदित्य शर्मा को सोमवार को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1064 पर एक अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि परिवादी ने 15 अप्रेल 2026 को एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में एक मामला दायर किया था। इस मामले में स्टे आदेश जारी करने के एवज में 30 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी।