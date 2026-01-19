दौसा में शुरू हुआ बसंत पंचमी का लक्खी मेला, जानें रथ की विशेषता

भगवान रघुनाथजी पूरे साल रघुनाथजी मोहल्ले में अपने निज मंदिर में रहते हैं, जबकि बसंत पंचमी पर भरने वाले मेले के दौरान शोभायात्रा के साथ शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए बारादरी मैदान में पहुंचते हैं। सात दिन वहीं प्रजा को दर्शन देते हैं। शोभायात्रा में जोरदार उत्साह रहा। पुजारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि रघुनाथजी ने मखमली बसंती पोशाक पहनी। चांदी का मुकुट धारण करवाया। माता जानकी का चांदी के आभूषण, कंठी, कड़े, पायजेब, मंगलसूत्र, कुंडल से विशेष शृंगार किया गया। शोभायात्रा में सजीव झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान एडीएम अरविंद कुमार शर्मा, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, वृंदावन बिहारी राजमिश्र, विमल तिवाड़ी व अन्य मौजूद रहे।