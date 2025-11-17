Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
दौसा। दो दिन पूर्व रेलवे ट्रैक के पास विवाहिता का शव मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मृतका की तस्वीर देखकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह करीब 11 बजे से जिला अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को 14 नवंबर की दोपहर गायब किया गया और रात को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टहला थाने में दर्ज कराई गई।
परिजनों का कहना है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसका अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान जिला अस्पताल में सीओ सहित पुलिस अधिकारियों व प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता चली। आखिर देर शाम करीब 6 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी।
पुलिस ने सात दिन की मोहलत मांगते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इसके बाद विवाहिता का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि 14 नवंबर को रेलवे ट्रैक के पास महिला का लावारिस हालत में शव मिला था, जिसे पुलिस ने पहचान के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। महिला की उम्र करीब 25 साल है, जिसका पीहर बांदीकुई क्षेत्र में है, जबकि ससुराल अलवर जिले के टहला क्षेत्र में है।
