Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

दौसा। दो दिन पूर्व रेलवे ट्रैक के पास विवाहिता का शव मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मृतका की तस्वीर देखकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह करीब 11 बजे से जिला अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को 14 नवंबर की दोपहर गायब किया गया और रात को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टहला थाने में दर्ज कराई गई।