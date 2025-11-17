Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

दो दिन पूर्व रेलवे ट्रैक के पास विवाहिता का शव मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मृतका की तस्वीर देखकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 17, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

दौसा। दो दिन पूर्व रेलवे ट्रैक के पास विवाहिता का शव मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मृतका की तस्वीर देखकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह करीब 11 बजे से जिला अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को 14 नवंबर की दोपहर गायब किया गया और रात को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टहला थाने में दर्ज कराई गई।

परिजनों का कहना है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसका अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान जिला अस्पताल में सीओ सहित पुलिस अधिकारियों व प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता चली। आखिर देर शाम करीब 6 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी।

पुलिस ने सात दिन की मोहलत मांगते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इसके बाद विवाहिता का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि 14 नवंबर को रेलवे ट्रैक के पास महिला का लावारिस हालत में शव मिला था, जिसे पुलिस ने पहचान के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। महिला की उम्र करीब 25 साल है, जिसका पीहर बांदीकुई क्षेत्र में है, जबकि ससुराल अलवर जिले के टहला क्षेत्र में है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की 10 बीघा सरकारी जमीन से हटाया कब्जा; 155 जगहों पर चला बुलडोजर
जयपुर
jda-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां 84 लाख की लागत से बनेंगे पिंक टॉयलेट, मिलेंगी ये सुविधाएं

pink-toilets
दौसा

Dausa: फंदे से लटका मिला छात्र का शव, ग्रामीणों और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; धरने पर बैठे

dausa-news
दौसा

राजस्थान में है एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध, अचानक इस बांध के पानी का बदल रहा है रंग, जानिए कौन है जिम्मेदार?

Asia largest earthen dam is in Rajasthan morel dam Dausa water color changing find out who is responsible
दौसा

Good News: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली और मुंबई की राह होगी आसान

Bandikui-Jaipur-Expressway
दौसा

Dausa-Dudu State Highway: 3 माह में ही उखड़ने लगा 33 करोड़ का हाईवे, जगह-जगह गहरे गड्ढे; आए दिन हो रहे हादसे

Dausa-Dudu-State-Highway
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.