जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की 10 बीघा सरकारी जमीन से हटाया कब्जा; 155 जगहों पर चला बुलडोजर

अक्रिमण हटाती जेडीए की टीम। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर के गोनेर क्षेत्र में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। वहीं, दो किलोमीटर क्षेत्र में जेडीए का बुलडोजर गरजा और 155 स्थानों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।
शुरुआत में स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन बाद में टीम ने अतिक्रमण हटाने का काम पूरा किया। इसके साथ ही सड़क सीमा पर फैले अतिक्रमण को भी हटाया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि सांगानेर के ग्राम ग्वार ब्राह्मणान में जेडीए स्वामित्व वाली 10 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस जमीन पर स्थानीय लोगों ने 40 स्थानों पर कमरे, कोठरियां और बाउंड्रीवॉल बनाकर कब्जा कर रखा था। कई कोठरियों में लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। टीम ने पहले इनका सामान बाहर निकलवाया, इसके बाद जेडीए ने सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है।
गोनेर में कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में 155 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। यहां सड़क सीमा में टीनशेड, ढाबा, भट्टी, पत्थर की पट्टियां, काउंटर, थड़ियां-ठेले और होर्डिंग आदि लगे हुए थे, जिन्हें बुलडोजर की मदद से हटाया गया।
इसके अलावा सीकर रोड स्थित ग्राम मोटू का बास में मुख्य हाइवे पर अवैध रूप से बन रहे 10 डुप्लेक्स को जेडीए ने सील किया। इससे पहले नोटिस जारी कर इन्हें अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं करने पर इन्हें सील किया गया।
