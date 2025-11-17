जयपुर में JDA की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की 10 बीघा सरकारी जमीन से हटाया कब्जा; 155 जगहों पर चला बुलडोजर

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि सांगानेर के ग्राम ग्वार ब्राह्मणान में जेडीए स्वामित्व वाली 10 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस जमीन पर स्थानीय लोगों ने 40 स्थानों पर कमरे, कोठरियां और बाउंड्रीवॉल बनाकर कब्जा कर रखा था। कई कोठरियों में लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। टीम ने पहले इनका सामान बाहर निकलवाया, इसके बाद जेडीए ने सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है।