दौसा का नरेश गुर्जर बगीचे से हर साल बचा रहा आठ से दस लाख रुपए

राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के सोमाडा गांव में चार बीघा में फैले हरे-भरे बगीचे में कदम रखते ही यह अहसास हो जाता है कि मेहनत, तकनीक और सोच मिल जाए तो खेती भी करोड़ों के सपने दिखा सकती है। सीआरपीएफ की सरकारी नौकरी छोड़ चुके नरेश गुर्जर आज इसी बगीचे से सालाना करीब 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं और युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं।एमएससी उत्तीर्ण नरेश गुर्जर ने सरकारी नौकरी की बजाय उद्यमिता का रास्ता चुना। वर्ष 2019-20 में उन्होंने चार बीघा भूमि पर आईसीएआर-आईआईएचआर से बेर के पौधे मंगवाकर बागवानी की शुरुआत की। पहले ही साल मुनाफा मिलने के बाद उन्होंने अमरूद, बेर, मौसमी, चीकू सहित कई फलों का उत्पादन शुरू किया। आज उनका बगीचा आधुनिक बागवानी का मॉडल बन चुका है।