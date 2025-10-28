राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए तेज हुई प्रशासनिक तैयारियां, इन 28 गांवों की जमीन होगी प्रभावित

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के निर्माण से उपखंड क्षेत्र के लोरवाड़ा में 3.38, डिवाचली कलां में 8.08, डिवाचली खुर्द में 2.80, हमीरपुरा में 7.63, थानपुरा में 5.63, महाराजपुरा में 5.86, शाहपुरा में 4.57, बिनोरी में 21.73, सीतापुर में 8.68, खेमावास में 4, कर्णपुरा चक नं. 1 में 13.59, चक नं. 3 में 2.42, चक नं. 4 में 28.37, विजयपुरा में 3, टोडा ठेकला में 11.54, किशनपुरा में 3.19, बिलौणा कलां में 14.85, रामपुरा खुर्द में 15.34, भामवास में 5.75, खटवा में 14.09, प्रहलादपुरा में 14.96, खेडली में 5.82, देवली में 38.29, मोहब्बतपुरा में 5.56, श्रीमा में 9.90 और गूदडिया में 5.29 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।