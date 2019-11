राहुवास बनी तहसील, विकास को लगेंगे पंख

Rahuwas became Tehsil, development will get wings: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा

लालसोट. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा के अनुरूप लालसोट विधानसभा की ग्राम पंचायत राहुवास को तहसील मुख्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को गुरुवार को आखिर मुहर लग ही गई। राहुवास कस्बे को तहसील का दर्जा मिलने से कस्बे एवं आसपास के ग्रामीणों को अब करीब प'चीस किलोमीटर दूर रामगढ़पचवारा तहसील मुख्यालय जाने से निजात मिल जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष विधानसभा में पेश किए बजट के दौरान राहुवास को तहसील मुख्यालय का दर्जा देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद से ही क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी उत्साह था। 7 नवम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अब शीघ्र ही राहुवास में तहसील कार्यालय खुलने के भी आसार बन गए हैं।

राहुवास तहसील बनाए जाने से आसपास की करीब आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को तहसील कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अब रामगढ़ पचवारा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।



सरपंच दिनेश महावर ने बताया कि राहुवास ग्राम पंचायत को तहसील का दर्जा मिलने के साथ ही यहां विकास की गति भी बढ़ जाएगी।

पूर्व सरपंच मोती लाल मीना ने बताया कि राहुवास को तहसील बनाने के लिए मंत्री परसादी लाल मीना काफी समय से प्रयासरत थे। राहुवास को तहसील बनने से यहां की जनता को बहुत बड़ा तौहफा मिल गया है।



टूण्डाराम पालूंदा ने बताया कि अब राहुवास तहसील बनने से राजस्व सम्बन्धी कार्यों के लिए ग्रामीणों को यहीं पर सुविधाएं मुहैया हो जाएगी। जमीन सम्बन्धी कार्यों के लिए अब रामगढ़पचवारा नहीं जाना पड़ेगा।



कन्हैयालाल मीना ने बताया कि राहुवास को तहसील मुख्यालय का दर्जा दिए जाने से पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी।



रामभजन मीना ने बताया कि क्षेत्र में तहसील कार्यालय खुलने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी । अब दर- दर नहीं भटकना पड़ेगा।



सत्यनारायण मीना ने बताया कि राहुवास को तहसील का दर्जा मिलने से राहुवास ही नहीं पूरे इलाके का विकास होगा।

आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत होंगी शामिल



राहुवास तहसील क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल होगी। जिनमें राहुवास के साथ कल्लावास, नयाबास, पालूंदा, डोब व डूंगरपुर समेत कई ग्राम पंचायत शामिल होगी।





हाईवे से जुड़ा है राहुवास



मनोहरपुर - कौथून राष्ट्रीय राजमार्ग पर राहुवास कस्बा नांगलराजावतान व लालसोट के बीच स्थित है। यहां की दूरी दोनों शहरों से करीब- करीब बराबर पड़ती है। वर्तमान में यह कस्बा रामगढ़पचवारा तहसील के अधीन है। पुलिसथाना भी यहां का रामगढ़पचवारा ही लगता है। ऐसे में लोगों के सामने तहसील बनने की जो समस्या आ रही थी, उसका समाधान तो हो गया है, लेकिन यहां अब पुलिस थाने कीभी जरूरत है।

यहां की रजाईयां है प्रसिद्ध



राहुवास कस्बा पहले रजाइयों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, लेकिन जब यहां पर व्यापारियों को रोजगार नहीं मिला तो अधिकांश लोग दौसा और जयपुर में बस कर व्यापार करने लगे। अब तहसील का दर्जा मिलने के साथ ही यहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने की आस बंधी है। क्योंकि तहसील बनने से यहां पर अधिकारी व कर्मचारी भी बसेंगे तो लोगों को इनसे भी रोजगार मुहैया होगा।

