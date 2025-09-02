Rain in Dausa: दौसा जिले में रातभर झमाझम बारिश, निचले इलाके जलमग्न, मोरेल नदी उफान पर



बारिश से खेत-खलिहानों में पानी भरने के साथ ही खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, बांध, तालाब और नदियों में पानी की आवक से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से पानी भरे क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।