दौसा

Rain in Dausa: दौसा जिले में रातभर झमाझम बारिश, निचले इलाके जलमग्न, मोरेल नदी उफान पर

Rain in Dausa: दौसा जिले में रातभर हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दौसा तहसील में 177 मिमी, लालसोट 125, निर्झरना 111 मिमी पानी बरसा। मोरेल नदी उफान पर, नालावास का कच्चा बांध टूट गया।

दौसा

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Rain in Dausa
Rain in Dausa (Patrika Photo)

Rain in Dausa: दौसा जिले में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक जमकर बारिश हुई। जिले के अधिकांश इलाकों में मेघों ने खूब बरसात की, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दौसा तहसील में सर्वाधिक 177 मिमी बारिश दर्ज की गई।


वहीं, लालसोट में 125 मिमी, निर्झरना में 111 मिमी, रामगढ़ पचवारा में 100 मिमी और भांडारेज में 73 मिमी पानी गिरा। इसके अलावा जिलेभर में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहा।

निचले इलाकों में भरा पानी


लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई गांवों में संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए और यातायात प्रभावित रहा। मोरेल नदी उफान पर आने से नालावास क्षेत्र में बनाए गए कच्चे बांध के टूटने की खबर भी सामने आई, जिससे आसपास के गांवों में खतरा बढ़ गया।


फसलों को नुकसान


बारिश से खेत-खलिहानों में पानी भरने के साथ ही खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, बांध, तालाब और नदियों में पानी की आवक से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से पानी भरे क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

02 Sept 2025 12:26 pm

