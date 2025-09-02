Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सांभर-दूदू में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कटाव से 50 फीट हवा में झूली मीटर गेज लाइन की पटरी, फसलें जलमग्न

सांभर क्षेत्र में तीन दिन से झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बरडोटी, गोपालपुरा, हचूकड़ा, हबसपुरा और अन्य गांव जलमग्न होने से खरीफ फसलें डूब गईं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में पानी निकासी शुरू कर दी है।

जयपुर

Sep 02, 2025

Sep 02, 2025

Jaipur Sambhar-Dudu Flood like situation
सांभर-दूदू में लगातार हो रही बारिश (फोटो- पत्रिका)

सांभरलेक (जयपुर): तीन दिन से जारी झमाझम बारिश ने सांभर क्षेत्र में सोमवार को हालात और बिगाड़ दिए। लगातार पानी की आवक से पंचायत समिति के कई गांव टापू जैसे नजर आने लगे हैं। बरडोटी, गोपालपुरा, हचूकड़ा, कोचया की ढाणी, हबसपुरा और सीतारामपुरा सहित अनेक गांवों में खरीफ की फसलें पूरी तरह डूब गईं।


बता दें कि नलियासर में लगातार चादर चल रही है। यहां से झील क्षेत्र तक पानी तेज बहाव से पहुंच रहा है। धोबन तलाई के पास सांभर साल्ट नमक परिवहन की मीटर गेज लाइन के नीचे कटाव से करीब पचास फीट पटरी हवा में झूल गई।

दूदू में बांध, तालाब और तलैया ओवरफ्लो


पिछले तीन से हो रही बारिश से अधिकांश बांध, तालाब, तलैया लबालब होने के बाद ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे दूदू उपखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेत जलमग्न हो चुके हैं, जिससे फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं।


ड्रेनेज सिस्टम फेल होने और बारिश का पानी मकानों में भरने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बरसाती नालों के उफान से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और सड़कों पर जगह-जगह कटाव व गड्ढे होने से आवागमन भी ठप हो गया है। पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद सोमवार को प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारी दफ्तरों से निकलकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जहां हालात देखकर पानी निकासी के इंतजाम शुरू किए गए।

Published on:

02 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सांभर-दूदू में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कटाव से 50 फीट हवा में झूली मीटर गेज लाइन की पटरी, फसलें जलमग्न

