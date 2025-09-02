सांभर-दूदू में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कटाव से 50 फीट हवा में झूली मीटर गेज लाइन की पटरी, फसलें जलमग्न



ड्रेनेज सिस्टम फेल होने और बारिश का पानी मकानों में भरने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बरसाती नालों के उफान से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और सड़कों पर जगह-जगह कटाव व गड्ढे होने से आवागमन भी ठप हो गया है। पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद सोमवार को प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारी दफ्तरों से निकलकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जहां हालात देखकर पानी निकासी के इंतजाम शुरू किए गए।