Rain in Jaipur: 3 दिन से भीग रही ‘गुलाबी नगरी’, 43 MM बारिश दर्ज, अगले 5-6 दिन ताबड़तोड़ बरसात की संभावना



मौसम केंद्र के अनुसार, बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी अधिकारियों को वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-220447 जारी किए गए हैं।