जयपुर

Rain in Jaipur: 3 दिन से भीग रही ‘गुलाबी नगरी’, 43 MM बारिश दर्ज, अगले 5-6 दिन ताबड़तोड़ बरसात की संभावना

Rain in Jaipur: जयपुर में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। मौसम केंद्र के अनुसार, बीते 24 घंटे में 43 मिमी बारिश दर्ज हुई। जिला कलेक्टर ने वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए और आपात स्थिति के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। स्कूलों की छुट्टियों का फैसला एसडीएम से सलाह के बाद किया जाएगा।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Rain in Jaipur
Rain in Jaipur (Patrika Photo)

Rain in Jaipur: राजधानी जयपुर में सोमवार को भी बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। पिछले तीन दिनों से शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार रात से शुरू हुई बरसात सोमवार को भी नहीं थमी।


बता दें कि दोपहर में कई इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके बाद शाम सात बजे के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही।

जयपुर में सोमवार को आई बारिश से कॉमर्स कॉलेज के पास टूटकर गिरा पेड़। फोटो पत्रिका


43 मिमी बारिश दर्ज


मौसम केंद्र के अनुसार, बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी अधिकारियों को वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-220447 जारी किए गए हैं।


'स्कूलों की छुट्टी घोषित करें'


वहीं दूसरी ओर स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। सीबीईओ को पाबंद किया गया है कि वे एसडीएम से चर्चा कर अपने ब्लॉक में बारिश की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार स्कूलों की छुट्टी घोषित करें।


सामान्य से अधिक बारिश


प्रदेश में इस बार सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिम पश्चिमी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मध्यम से तेज व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।


सोमवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर चला। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जालौर में 118 एमएम दर्ज की गई। जयपुर में दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश हुई।

image

Published on:

02 Sept 2025 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain in Jaipur: 3 दिन से भीग रही ‘गुलाबी नगरी’, 43 MM बारिश दर्ज, अगले 5-6 दिन ताबड़तोड़ बरसात की संभावना

