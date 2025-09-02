IMD ने दे दी चेतावनी, राजस्थान के इन जिलों में आया ‘भीषण बारिश’ का अलर्ट

राजस्थान में सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश (Heavy Rainfall) के साथ हुई है। मौसम विभाग (IMD Alert) के अनुसार इस बार राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना सर्कुलेशन सिस्टम (Circulation System over West Rajasthan) अब पूर्वी इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। इसके असर से कई जिलों में भीषण बारिश की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर (Jaipur Meteorological Centre) ने जानकारी दी है कि अगले 5-6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा खासकर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ज्यादा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन के लिए येलो अलर्ट (Yellow Alert Rajasthan) भी जारी किया है।
मौसम विभाग ने बारां, भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए भारी बारिश (Heavy Rain), मेघगर्जन (Thunderstorm) और वज्रपात (Lightning) का अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, राजसमंद, सीकर और टोंक में मेघगर्जन और वज्रपात का ही अलर्ट है।
सोमवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बारिश (Heavy Rainfall in Rajasthan) देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश 118 mm जालोर (Jalore Rain) में दर्ज की गई। वहीं जयपुर में 43 mm और अन्य जिलों में भी रुक-रुक कर बारिश हुई।
कोटा (Kota Weather Update) और हाड़ौती क्षेत्र के कई हिस्सों में सोमवार को लगातार बारिश होती रही। कोटा शहर में सुबह 9 से 11 बजे के बीच कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई जिससे मौसम ठंडा हो गया।
बूंदी शहर में सोमवार को लगातार रिमझिम और तेज बारिश का दौर चला। नवल सागर और जैतसागर से पानी की निकासी के चलते बीबनवां रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया।
बारां जिले में सोमवार को दोपहर बाद बारिश हुई। देवरी में रैफी नदी के तेज बहाव से मार्ग लगभग 10 घंटे तक बंद रहा। देवरी, जलवाड़ा, अंता, बड़गांव जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई।
बूंदी शहर: 33 mm
तालेड़ा: 7 mm
इन्द्रगढ़: 4 mm
हिण्डोली: 18 mm
रायथल: 16 mm
गुढ़ा बांध के 5 गेट खोलने पड़े जिससे पानी की निकासी सुनिश्चित हो सकी।
चेचट: 4 mm
दीगोद: 32 mm
कनवास: 12 mm
लाडपुरा: 10 mm
रामगंजमंडी: 60 mm
सांगोद: 7 mm
सुल्तानपुर: 28 mm
हवा की रफ्तार 6 किमी/घंटा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई - अधिकतम: 28.0°C, न्यूनतम: 25.4°C