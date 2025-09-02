IMD ने दे दी चेतावनी, राजस्थान के इन जिलों में आया ‘भीषण बारिश’ का अलर्ट

राजस्थान में सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश (Heavy Rainfall) के साथ हुई है। मौसम विभाग (IMD Alert) के अनुसार इस बार राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना सर्कुलेशन सिस्टम (Circulation System over West Rajasthan) अब पूर्वी इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। इसके असर से कई जिलों में भीषण बारिश की संभावना है।