Rajasthan Rail Nagri: 152 साल पहले भाप के इंजन की छुक-छुक के साथ शुरू हुआ सफर, अब फर्राटा भर रही ट्रेन

जानकारी के अनुसार प्रदेश की पहली 20 अप्रेल 1874 को आगरा से बांदीकुई के बीच मीटर गेज पर संचालित हुई थी, जिसे बाद में दौसा तक भेजा गया। बाद में दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग शुरू होने से देश का पहला मीटर गेज जंक्शन बना। समय के साथ रेलवे में व्यापक बदलाव होते गए। वर्ष 1994 में जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग का आमान परिवर्तन एवं वर्ष 2021 में विद्युतीकरण हुआ। हालांकि इससे यहां से लोको शेड हटा दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004 में बांदीकुई-आगरा रेलखंड का आमान परिवर्तन हुआ। इस तरह 1874 में बिछाया गया ऐतिहासिक ट्रैक बदल गया। इसके बाद विद्युतीकरण भी हो गया।