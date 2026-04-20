Ajmer Bus Accident: पुष्कर घाटी में गिरी जो बस, उसको लेकर चौंकाने वाली सच्चाई आई सामने; जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज

आरसी में बस का मालिक अमृतपाल सिंह अंकित है। नियमों के अनुसार बिना वैध फिटनेस और बीमा के किसी भी वाहन का संचालन अवैध है। ऐसे में हालिया मामले में बस मालिक की जिम्मेदारी के साथ ही परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किए गए। मुद्दा यह भी उठ रहा है कि बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई।