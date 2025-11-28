Khap Panchayat: हरियाणा के लिए सुना था… राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, खाप पंचायत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने बताया कि 28 जनवरी 25 को श्रीराम योगी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध किया था। किशोर न्याय बोर्ड दौसा ने 25 अगस्त को नाबालिग को बरी कर दिया। इस मामले में गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने 4 फरवरी और 21 सितंबर 2025 को खाप पंचायतें बुलाईं।