Weather Update: दौसा में लगातार दूसरे दिन बारिश, ट्रांसफार्मर पर गिरी आकाशीय बिजली; कई जगह ओलावृष्टि

इससे पहले गुरुवार को मंडावर क्षेत्र में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों पर दोहरी मार डाली। गढ़ हिम्मत सिंह और उकरूंद गांव में दोपहर बाद तेज हवाओं व बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे गेहूं, जौ और चने की फसल खेतों में आड़ी पड़ गई। कटी हुई फसल और पशुओं का चारा भी भीगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बुधवार शाम से बदले मौसम के चलते किसान पहले ही सतर्क थे और गुरुवार को फसल समेटने व कटाई में जुटे थे, लेकिन अचानक आई बारिश और ओलों ने हालात बिगाड़ दिए।