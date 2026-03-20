FASTag Annual Pass: राजस्थान में रसोई गैस के बाद हाईवे पर सफर होगा महंगा, 1 अप्रेल से लागू होंगी नई दरें

FASTag Annual Pass Fee Hike: दौसा। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को एक और झटका लगने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के फैसले के बाद अब हाईवे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई ने फास्टैग के वार्षिक पास की फीस में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब यह पास 3000 रुपए के बजाय 3075 रुपए में मिलेगा। नई दरें 1 अप्रेल से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी भले ही छोटी नजर आए, लेकिन इसका असर देशभर में लाखों वाहन चालकों पर पड़ेगा।