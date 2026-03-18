अजब संयोग! ज्वैलर्स विक्रेता के लिए 17 तारीख बनी खतरा, अब 64 लाख के सोने-चांदी के आभूषण पार

एक ही दुकान और बार-बार चोरी की वारदात। 17 नवम्बर 2021 को यहां करीब 7 लाख रुपए की चोरी हुई और मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 17 जनवरी 2022 को फिर इसी दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। अब 17 मार्च 2026 को एक बार फिर चोरों ने उसी दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 64 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया।