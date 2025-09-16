Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Dausa: ‘आगे पढ़ाई करूं…कुछ समझ नहीं आ रहा’ ट्रेनी SI की मौत के बाद वायरल हुई व्हाट्सप्प चैट, बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल

Rajasthan News: उन्होंने लिखा था कि "मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाएं पता नहीं…"

दौसा

Akshita Deora

Sep 16, 2025

फाइल फोटो: पत्रिका

Trainee SI Rajendra Saini Death Case: दौसा के SI राजेंद्र सैनी की मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुसाइड केस भी लग रहा है। जब से सोशल मीडिया पर उनके व्हाट्सप्प चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है यूज़र्स इसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड मान रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है की मामला सुसाइड का है या एक्सीडेंट।

फोटो: पत्रिका

ये भी पढ़ें

दौसा में मालगाड़ी की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर की मौत, हादसा या आत्महत्या, जांच का विषय
दौसा
Dausa Tragic Accident sub inspector dies after being hit by goods train accident or suicide subject of investigation

व्हाट्सएप ग्रुप में किया ये मैसेज

ट्रेनी SI राजेन्द्र ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले वॉट्सऐप ग्रुप में अपने साथियों को एक मैसेज भेजा था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि "मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाएं पता नहीं…"

30 साल के राजेन्द्र सैनी भरतपुर जिले के भुसावर के बलवंतगढ़ गांव के रहने वाले थे। वे विवादित सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित हुए थे और वर्तमान में धौलपुर पुलिस लाइन में ट्रेनी के रूप में कार्यरत थे।

बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल

मालगाड़ी चालक की सूचना पर आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहचान उनके मोबाइल सिम से हुई। देर रात परिजनों को सूचित किया गया। तभी से परिवार में कोहराम मचा हुआ है बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

SI Paper Leak: चौंकाने वाला खुलासा… भाभी की जगह परीक्षा में बैठी थी ननद, खुद भी बनी थानेदार
जयपुर
Sametha-Vimla-Sangeeta

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: ‘आगे पढ़ाई करूं…कुछ समझ नहीं आ रहा’ ट्रेनी SI की मौत के बाद वायरल हुई व्हाट्सप्प चैट, बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.