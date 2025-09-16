Dausa: ‘आगे पढ़ाई करूं…कुछ समझ नहीं आ रहा’ ट्रेनी SI की मौत के बाद वायरल हुई व्हाट्सप्प चैट, बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल

Trainee SI Rajendra Saini Death Case: दौसा के SI राजेंद्र सैनी की मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुसाइड केस भी लग रहा है। जब से सोशल मीडिया पर उनके व्हाट्सप्प चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है यूज़र्स इसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड मान रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है की मामला सुसाइड का है या एक्सीडेंट।
ट्रेनी SI राजेन्द्र ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले वॉट्सऐप ग्रुप में अपने साथियों को एक मैसेज भेजा था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि "मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाएं पता नहीं…"
30 साल के राजेन्द्र सैनी भरतपुर जिले के भुसावर के बलवंतगढ़ गांव के रहने वाले थे। वे विवादित सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित हुए थे और वर्तमान में धौलपुर पुलिस लाइन में ट्रेनी के रूप में कार्यरत थे।
मालगाड़ी चालक की सूचना पर आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहचान उनके मोबाइल सिम से हुई। देर रात परिजनों को सूचित किया गया। तभी से परिवार में कोहराम मचा हुआ है बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।