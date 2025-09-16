Dausa: ‘आगे पढ़ाई करूं…कुछ समझ नहीं आ रहा’ ट्रेनी SI की मौत के बाद वायरल हुई व्हाट्सप्प चैट, बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल

Trainee SI Rajendra Saini Death Case: दौसा के SI राजेंद्र सैनी की मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुसाइड केस भी लग रहा है। जब से सोशल मीडिया पर उनके व्हाट्सप्प चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है यूज़र्स इसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड मान रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है की मामला सुसाइड का है या एक्सीडेंट।