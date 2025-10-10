12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त, प्रतिबंधित कफ सिरफ के खिलाफ अभियान तेज

Raids on Medical Stores:कफ सिरफ से एमपी और राजस्थान में बच्चों की मौत का मामला सामने आने से उत्तराखंड में भी हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिनों स्वास्थ्य महकमे ने राज्य में कुछ सिरफ की बिक्री बैन कर दी थी। साथ ही एफडीए की टीमें मेडिकल स्टोरों की जांच में भी जुटी हुई हैं। जांच के बाद गुरुवार को राज्य में 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के मुताबिक गुरुवार को हरिद्वार में तीन, यूएस नगर में 15 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई, जिनमें से 8 प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। देहरादून में एक और नैनीताल में तीन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसमें एक जन औषधि केंद्र के अलावा अन्य सभी मेडिकल स्टोर हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद छापेमारी अभियान चल रहा है। गुरुवार को सौ से अधिक मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। इस अभियान से हड़कंप मचा हुआ है।