60 हजार सरकारी शिक्षकों के लिए फरमान…10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स नहीं किया तो रुक जाएगा वेतन

Orders for Teachers:शिक्षकों को अगले 20 दिन के भीतर 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हर हाल में पूरा करना ही होगा। उत्तराखंड में करीब 60 हजार सरकारी शिक्षकों के लिए ये फरमान जारी हुआ है। एससीईआरटी ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2.0 जारी किया है। यह कोर्स स्कूली शिक्षकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। ताकि वह शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकें। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी के मुताबिक राज्य के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट, पीएम श्री स्कूलों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रशिक्षकों को यह कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। यह सर्टिफिकेट कोर्स है और ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद कोर्स पर आधारित एक परीक्षा भी शिक्षकों को पास करनी होगी। कोर्स के लिए शिक्षकों को ई-सृजन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिक्षकों को 30 नवंबर तक कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले शिक्षकों को ही नवंबर माह का वेतन मिलेगा।