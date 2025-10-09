Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

15 हजार लोगों से 47 करोड़ की ठगी का आरोपी सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, हैरान कर देगा मामला

Teacher Arrested:15 हजार लोगों से 47 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी सरकारी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी सहित अन्य परिजनों के नाम से तीन फाइनेंस कंपनियां खोलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब और भी कई राज उजागर होने की संभावना है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 09, 2025

Teacher arrested for duping 15000 people of Rs 47 crore

देहरादून पुलिस ने 47 करोड़ की ठगी के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है

Teacher Arrested:15 हजार लोगों से 47 करोड़ रुपये की ठगी के मास्टर माइंड सरकारी स्कूल के टीचर को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से सरकारी स्कूल का शिक्षक जगमोहन सिंह चौहान ने दून समृद्धि निधि लिमिटेड (सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन) नाम से चिटफंड कंपनी खोलकर करीब 15 हजार लोगों के 47 करोड़ रुपये हजम कर लिए थे। आरोपी अपनी पत्नी के नाम पर चिटफंड कंपनी का संचालन कर रहा था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, इस कंपनी के खिलाफ लोगों की निवेश की रकम को हड़पने के आरोप में कई शिकायतें मिली थी। जांच के दौरान पता लगा कि साल 2022 से संस्कार एन्कलेव, दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित कंपनी कार्यालय खुला। वहां फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान ने लोगों को आरडी, एफडी और डीडीएस खाते खुलवाने का कार्यालय खोला। अधिक कमीशन के लालच में कंपनी की डायरेक्टर और आरोपी की पत्नी नीलम चौहान, जोनल हेड कमलेश बिजल्वाण (जीवनवाला भानियावाला), ब्रांच हेड कुसुम शर्मा (टीएचडीसी कालोनी), एडमिन मैनेजर अनित रावत (मोथरोवाला डांडी), कैशियर दीपिका और करीब 30 एजेंटों ने स्थानीय लोगों को फंसाया। एसएसपी के मुताबिक मुनाफे के लालच में कई लोग छोटी-मोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। उन्होंने निवेशकों से अनुरोध किया है कि अपनी कमाई को निवेश करने से पूर्व कंपनी का सही प्रकार से सत्यापन करें। जांच परख करने के बाद ही निवेश करें।

अलग-अलग बैंकों में जमा की रकम

सरकारी शिक्षक की फाइनेंस कंपनी में ज्यादातर धनराशि नकद ली जाती थी। कुछ रकम अलग-अलग बैंकों के खातों में जमा की गई। पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी जगमोहन सिंह चौहान मूलनिवासी सटेन गजा थाना नरेंद्रनगर जिला टिहरी, हाल निवासी ई-ब्लॉक सरस्वती विहार, नेहरू कॉलोनी देहरादून को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें- सरकारी शिक्षक ने 15 हजार लोगों से ठगे 47 करोड़ रुपये, कारनामे से लोग दंग

बैंक खाते कराए फ्रीज

कंपनी से लेनदेन से जुड़े बैंक खातों को पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। बैंक खातों में हुई ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने लोगों की जमा रकम कहां लगाई है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार जगमोहन सिंह चौहान की तैनाती हाल में बांसबड़ा, सहसपुर स्थित जूनियर हाईस्कूल में है।

देहरादून

उत्तराखंड

आर्मी क्षेत्र में सेना की वर्दी, आईडी और 18 डेबिट कार्ड संग राजस्थान का संदिग्ध गिरफ्तार, मचा हड़कंप

A suspect dressed in army uniform has been arrested in Roorkee
देहरादून

तीन युवतियों संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया तस्लीम, भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

A young man was caught in an objectionable condition with three girls in Haldwani
देहरादून

सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

The High Court has lifted the stay on the result of the Assistant Teacher Recruitment Examination in Uttarakhand
देहरादून

बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

The health department has issued an alert regarding tomato flu in children
देहरादून

हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

Threatening emails have been sent to State Bank of Mussoorie.
देहरादून
