15 हजार लोगों से 47 करोड़ की ठगी का आरोपी सरकारी शिक्षक गिरफ्तार, हैरान कर देगा मामला

Teacher Arrested:15 हजार लोगों से 47 करोड़ रुपये की ठगी के मास्टर माइंड सरकारी स्कूल के टीचर को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से सरकारी स्कूल का शिक्षक जगमोहन सिंह चौहान ने दून समृद्धि निधि लिमिटेड (सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन) नाम से चिटफंड कंपनी खोलकर करीब 15 हजार लोगों के 47 करोड़ रुपये हजम कर लिए थे। आरोपी अपनी पत्नी के नाम पर चिटफंड कंपनी का संचालन कर रहा था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, इस कंपनी के खिलाफ लोगों की निवेश की रकम को हड़पने के आरोप में कई शिकायतें मिली थी। जांच के दौरान पता लगा कि साल 2022 से संस्कार एन्कलेव, दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित कंपनी कार्यालय खुला। वहां फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान ने लोगों को आरडी, एफडी और डीडीएस खाते खुलवाने का कार्यालय खोला। अधिक कमीशन के लालच में कंपनी की डायरेक्टर और आरोपी की पत्नी नीलम चौहान, जोनल हेड कमलेश बिजल्वाण (जीवनवाला भानियावाला), ब्रांच हेड कुसुम शर्मा (टीएचडीसी कालोनी), एडमिन मैनेजर अनित रावत (मोथरोवाला डांडी), कैशियर दीपिका और करीब 30 एजेंटों ने स्थानीय लोगों को फंसाया। एसएसपी के मुताबिक मुनाफे के लालच में कई लोग छोटी-मोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। उन्होंने निवेशकों से अनुरोध किया है कि अपनी कमाई को निवेश करने से पूर्व कंपनी का सही प्रकार से सत्यापन करें। जांच परख करने के बाद ही निवेश करें।