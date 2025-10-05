सरकारी शिक्षक ने 15 हजार लोगों से ठगे 47 करोड़ रुपये, कारनामे से लोग दंग  

Crime News:सरकारी स्कूल के शिक्षक के कारनामे से लोग हैरान हैं। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। शनिवार को पीड़ित लोग, सर्व माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी, दून समृद्धि निधि लिमिटेड व दून इन्फ्राटेक कंपनी की शिकायत लेकर एसएसपी अजय सिंह से मिले। पीड़ितों ने बताया कि यह कंपनियां 2021 में खुली थीं। लोगों को दैनिक जमा, आवृत्ति जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट और सुकन्या योजना में पैसे लगाने पर अतिरिक्त ब्याज व मुनाफे का लालच दिया गया। समयसीमा पूरी होने के बाद मूल राशि तक वापस नहीं की गई। इन कंपनियों के मुख्य संचालक फरार हैं। लोगों ने बताया कि इस खेल का मास्टर माइंड आरोपी देहरादून के सरकारी स्कूल में तैनात एक शिक्षक है। आरोपी ने पत्नी और परिजनों के नाम पर तीनों कंपनियां बनाई थीं। कल 50 से अधिक लोग एसएसपी से मिलने पहुंचे थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों का पैसा इन कंपनियों में लगाया। वह अब डरे हुए हैं। इस बीच, कुछ महिलाओं ने रोते-रोते कहा कि उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है। वह घर से नहीं निकल पा रहे। एसएसपी ने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।