जन्माष्टमी पर कृष्ण मुहूर्त में जन्मी बच्ची, परिवार में खुशी की लहर

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देहरादून के अस्पतालों में खुशियों का माहौल रहा। यहां कई शिशुओं ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त में जन्म लिया। दून अस्पताल में एक बच्ची ने ठीक मध्यरात्रि 12 बजे जन्म लिया, जिसे 'कृष्ण मुहूर्त' माना जाता है। इस शुभ घड़ी में बच्ची के जन्म से परिवार और अस्पताल दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई।