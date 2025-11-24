गुजरात से आए श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, पांच की मौत, सात लोग घायल, वाहन में 29 यात्री थे सवार

Tehri Bus Accident:भीषण सड़क हादसे में गुजरात से आए पांच श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर को आपदा नियंत्रण कक्ष टिहरी को थाना नरेंद्रनगर के कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना मिली थी। आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही आसपास के तमाम ग्रामीण, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। टीम ने पाया कि एक बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई है। बस के परखच्चे उड़े हुए थे। टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया था। मौके पर पांच लोगों के शव और आसपास कराहते घायलों को देख लोगों के होश फाख्ता हो गए। एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार पोस्ट ढालवाला, पोस्ट कोटि कॉलोनी व एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय से एसडीआरएफ की कुल पांच टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।