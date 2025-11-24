Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

गुजरात से आए श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, पांच की मौत, सात लोग घायल, वाहन में 29 यात्री थे सवार

Tehri Bus Accident:भीषण सड़क हादसे में गुजरात से आए पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। उनकी बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में समा गई थी। बस में करीब 29 श्रद्धालुओं के सवार होने की बात सामने आ रही है। हादसे में सात लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के ये श्रद्धालु कुंजापुरी मंदिर के दर्शन को आए हुए थे।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 24, 2025

Five pilgrims from Gujarat died after their bus fell into a gorge in Tehri, Uttarakhand

टिहरी में गुजरात के श्रद्धालुओं की बस 70 मीटर गहरी खाई में समा गई

Tehri Bus Accident:भीषण सड़क हादसे में गुजरात से आए पांच श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर को आपदा नियंत्रण कक्ष टिहरी को थाना नरेंद्रनगर के कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना मिली थी। आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही आसपास के तमाम ग्रामीण, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। टीम ने पाया कि एक बस करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई है। बस के परखच्चे उड़े हुए थे। टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया था। मौके पर पांच लोगों के शव और आसपास कराहते घायलों को देख लोगों के होश फाख्ता हो गए। एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार पोस्ट ढालवाला, पोस्ट कोटि कॉलोनी व एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय से एसडीआरएफ की कुल पांच टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मृतकों में चार पुरुष, एक महिला

स्थानीय लोगों ने भी तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम ने बस से घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। डीडीएमओ बृजेश भट्ट के मुताबिक हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार पुरुष और एक महिला शामिल है। बताया कि तीन घायलों को एम्स ऋषिकेश और चार को श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भर्ती कराया गया है। उनके मुताबिक बस सवार 17 लोगों की हालत सामान्य है। इस बड़ी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी जा रही है।

ये भी पढ़ें- अब्दुल ने रीना चौहान को बांग्लादेश में फरजाना बनाकर किया निकाह, खुद सचिन बनकल लौटा भारत

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / गुजरात से आए श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, पांच की मौत, सात लोग घायल, वाहन में 29 यात्री थे सवार

