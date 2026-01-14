 रेप पीड़िता को प्रताड़ित करने पर दरोगा सस्पेंड, आरोपी को लाभ पहुंचाने की हो रही थी कोशिश

Crime News : रेप पीड़िता को प्रताड़ित और परेशान करने के आरोप में एसएसपी ने दरोगा पर बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला हल्द्वानी के लालकुआं कोतवाली का है। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के मुताबिक 2025 में एक महिला ने लालकुआं कोतवाली में दी तहरीर सौंपी थी। तहरीर में कहा गया था कि शादी का झांसा देकर भगवत सरन नाम के व्यक्ति ने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह शादी से मुकर गया। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। उसके दो बच्चे भी हैं। बावजूद इसके आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए महिला को प्रेमजाल में फंसाया। उसे शादी का झांसा देकर उसकी अस्मत लूटी गई। बाद में आरोपी वायदे से मुकर गया था। इस पर पीड़िता ने उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच एसआई अंजू यादव को सौंपी गई थी। अंजू यादव पर आरोप हैं कि उन्होंने रेप पीड़िता को परेशान किया। एक पक्षीय कार्रवाई कर अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। विवेचना में भी कई झोल थे।