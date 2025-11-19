Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

पागल कुत्ते ने 23 लोगों को काटा, अस्पताल में घायलों की भीड़, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

Mad Dog Terror:पागल कुत्ते की दहशत से लोग भयभीत हैं। पागल कुत्ता तीन दिन में 23 लोगों को काट चुका है। कई पालतू मवेशी भी इसके शिकार हो चुके हैं। इसके कारण अस्पताल में उपचार को घायलों की भीड़ लगी हुई है। लोगों ने पागल कुत्ते के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 19, 2025

A rabid dog bites 23 people in Someshwar, Uttarakhand

अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में पागल कुत्ते ने दहशत मचा रखी है। फोटो सोर्स एआई

Mad Dog Terror:पागल कुत्ते के काटे हुए लोगों की अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। ये मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मुख्य बाजार सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से एक पागल कुत्ता लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पागल कुत्ता 3 दिन के भीतर 23 लोगों और एक दर्जन से अधिक पालतू मवेशियों को काट चुका है। तीन दिनों में ही सोमेश्वर बाजार, आसपास के गांवों और लोद घाटी के 15 लोग रैबीज के इंजेक्शन लगाने अस्पताल आ चुके हैं। जबकि आठ लोग निजी अस्पताल पहुंचे हैं। लोग अपने मवेशियों को लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय सोमेश्वर भी पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने तहसील और जिला प्रशासन से शीघ्र ही पागल कुत्ते को पकड़ने और लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। उपजिला अस्पताल सोमेश्वर के डॉक्टर आनंद नारायण तिवारी के मुताबिक क्षेत्र में कई लोगों को कुत्ते ने काटा है। लोगों से सावधानी बरतने, कुत्ते के काटने पर सीधे अस्पताल पहुंचने और रैबीज का इंजेक्शन लगाने की अपील की है। अस्पताल में रैबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं।

बंदर भी मचा रहे आतंक

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बंदरों ने भी आतंक मचा रखा है। अल्मोड़ा के कई इलाकों में बंदरों के भय से लोग घरों में कैद होने को विवश हैं। बंदर कई बच्चों पर भी हमला कर चुके हैं। बाहर से लाकर छोड़े गए बंदर दहशत का पर्याय बन चुके हैं। लोग लंबे समय से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग भी बंदरों के मामले में हाथ खड़े कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें- मौसम लेगा करवट : भीषण ठंड होने वाली है शुरू, शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग

Published on:

19 Nov 2025 07:10 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पागल कुत्ते ने 23 लोगों को काटा, अस्पताल में घायलों की भीड़, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

