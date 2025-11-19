पागल कुत्ते ने 23 लोगों को काटा, अस्पताल में घायलों की भीड़, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

Mad Dog Terror:पागल कुत्ते के काटे हुए लोगों की अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। ये मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मुख्य बाजार सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से एक पागल कुत्ता लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पागल कुत्ता 3 दिन के भीतर 23 लोगों और एक दर्जन से अधिक पालतू मवेशियों को काट चुका है। तीन दिनों में ही सोमेश्वर बाजार, आसपास के गांवों और लोद घाटी के 15 लोग रैबीज के इंजेक्शन लगाने अस्पताल आ चुके हैं। जबकि आठ लोग निजी अस्पताल पहुंचे हैं। लोग अपने मवेशियों को लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय सोमेश्वर भी पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार ने तहसील और जिला प्रशासन से शीघ्र ही पागल कुत्ते को पकड़ने और लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। उपजिला अस्पताल सोमेश्वर के डॉक्टर आनंद नारायण तिवारी के मुताबिक क्षेत्र में कई लोगों को कुत्ते ने काटा है। लोगों से सावधानी बरतने, कुत्ते के काटने पर सीधे अस्पताल पहुंचने और रैबीज का इंजेक्शन लगाने की अपील की है। अस्पताल में रैबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं।