स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक: 161 जिलिग्नाइट स्टिक की छड़ें भी बरामद; अलर्ट जारी

स्कूल के पास एक झाड़ी से 161 जिलिग्नाइट की छड़ें और 20 kg से ज्यादा विस्फोटक ऐसे समय में मिला है जब जांच एजेंसियां ​​दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की जांच कर रही हैं। डबरा गांव के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यह बरामदगी हुई। जल्द ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया।