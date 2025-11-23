Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक: 161 जिलिग्नाइट स्टिक की छड़ें भी बरामद; अलर्ट जारी

20 KG Explosive Material Found Near School: स्कूल के पास से 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Harshul Mehra

Nov 23, 2025

alert in uttarakhand almora 161 gelignite sticks over 20 kg of highly explosive material recovered near school

स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक। प्रतीकात्मक फोटो सोर्स-AI

20 KG Explosive Material Found Near School: भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक स्कूल के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जिलिग्नाइट की छड़ें बरामद की हैं।

स्कूल के पास से मिला 20 kg से ज्यादा विस्फोटक

स्कूल के पास एक झाड़ी से 161 जिलिग्नाइट की छड़ें और 20 kg से ज्यादा विस्फोटक ऐसे समय में मिला है जब जांच एजेंसियां ​​दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की जांच कर रही हैं। डबरा गांव के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यह बरामदगी हुई। जल्द ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया।

जिलिग्नाइट स्टिक के कुछ पैकेट भी मिले

सर्च के दौरान पास की झाड़ियों में जिलिग्नाइट स्टिक के कुछ पैकेट मिले, जबकि कुछ पैकेट घटनास्थल से कुछ फीट दूर मिले। यह बरामदगी दिल्ली बम ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों द्वारा हरियाणा में लगभग 3,000 kg विस्फोटक जब्त करने के बाद हुई है।

प्रिंसिपल ने दी पुलिस को जानकारी

पुलिस ने कहा कि जेलिग्नाइट स्टिक को सबसे पहले गुरुवार को स्कूली बच्चों ने देखा। बच्चे अपनी क्रिकेट बॉल को झाड़ियों में ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां विस्फोटक रखे हुए मिले। इस बात की जानकारी उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को दी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया।

अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

स्कूल अधिकारियों के पुलिस को अलर्ट करने के बाद यह सामान बरामद किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908 के सेक्शन 4(A) और BNS सेक्शन 288 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही) के तहत FIR दर्ज की गई। SSP पिंचा के मुताबिक यह मटीरियल आमतौर पर सड़क बनाने में पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

कौन हैं IPS डीके ठाकुर जो सख्त अनुशासन और बेधड़क कार्यशैली के लिए मशहूर; सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
लखनऊ
about ips dhruvkant thakur who becomes dg civil security uttar pradesh lucknow news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

23 Nov 2025 12:37 pm

Published on:

23 Nov 2025 12:32 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक: 161 जिलिग्नाइट स्टिक की छड़ें भी बरामद; अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Sahni Suicide Case:स्टेट कैप्चर से साउथ अफ्रिका को हिलाने वाले UP के गुप्ता ब्रदर्स को क्लीन चिट, सुसाइट नोट भी नहीं टिका

UP's Gupta brothers have been given a clean chit in the Sahni Builders suicide case in Dehradun
देहरादून

न्याय न मिला तो जान दूंगी…अभिनेत्री उर्मिला का पूर्व BJP विधायक पर चार साल शोषण का आरोप

Actress Urmila Sanawar has opened a front against former BJP MLA Suresh Rathore
देहरादून

भीषण हादसे में प्रदेश अध्यक्ष समेत तीन शिक्षकों की दर्दनाक मौत, गहरी खाई में समाई कार, एक घायल

State Employees Union President Pushkar Bhaisora ​​and two teachers died in a horrific road accident in Uttarakhand.
देहरादून

सीएम की IAS अफसरों को दो टूक : फाइलें अटकीं तो कुर्सियां डोलेंगी, हर फैसला बिजली की रफ्तार से हो

CM Pushkar Singh Dhami gave strict instructions to the officers at the AOC conference of IAS
देहरादून

हल्दी-मेहंदी लगाकर शादी से एक दिन पहले दुल्हन फरार, आज साली संग ब्याह रचाएगा दूल्हा

The bride, after applying mehendi and turmeric, absconded a day before the wedding
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.