स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक: 161 जिलिग्नाइट स्टिक की छड़ें भी बरामद; अलर्ट जारी

स्कूल के पास से मिला 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक। प्रतीकात्मक फोटो सोर्स-AI
20 KG Explosive Material Found Near School: भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक स्कूल के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जिलिग्नाइट की छड़ें बरामद की हैं।
स्कूल के पास एक झाड़ी से 161 जिलिग्नाइट की छड़ें और 20 kg से ज्यादा विस्फोटक ऐसे समय में मिला है जब जांच एजेंसियां दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की जांच कर रही हैं। डबरा गांव के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यह बरामदगी हुई। जल्द ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया।
सर्च के दौरान पास की झाड़ियों में जिलिग्नाइट स्टिक के कुछ पैकेट मिले, जबकि कुछ पैकेट घटनास्थल से कुछ फीट दूर मिले। यह बरामदगी दिल्ली बम ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों द्वारा हरियाणा में लगभग 3,000 kg विस्फोटक जब्त करने के बाद हुई है।
पुलिस ने कहा कि जेलिग्नाइट स्टिक को सबसे पहले गुरुवार को स्कूली बच्चों ने देखा। बच्चे अपनी क्रिकेट बॉल को झाड़ियों में ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां विस्फोटक रखे हुए मिले। इस बात की जानकारी उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को दी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया।
स्कूल अधिकारियों के पुलिस को अलर्ट करने के बाद यह सामान बरामद किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908 के सेक्शन 4(A) और BNS सेक्शन 288 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही) के तहत FIR दर्ज की गई। SSP पिंचा के मुताबिक यह मटीरियल आमतौर पर सड़क बनाने में पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।
