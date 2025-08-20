रुड़की में बड़ा एक्शन: जीएसटी चोरी के आरोप में तीन स्टील फर्मों पर छापा, 2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला

राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लक्सर में तीन आयरन और स्टील निर्माता कंपनियों पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में इन कंपनियों द्वारा जीएसटी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद टीम ने मौके पर ही उनसे ₹2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही, इन फर्मों की जीएसटी से जुड़ी विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है।
राज्य कर विभाग को लगातार इन स्टील फर्मों के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। आयुक्त राज्य कर सोनिका ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अपर आयुक्त पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी और संयुक्त आयुक्त राजेंद्र लाल वर्मा को जांच के निर्देश दिए।जांच में यह बात सामने आई कि ये फर्में अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठा रही थीं, जिससे उनके जीएसटी रिटर्न में कैश भुगतान शून्य दिखाई दे रहा था।
इस कार्रवाई के लिए विभाग ने तीन टीमों का गठन किया, जिसमें उपायुक्त दीपक कुमार, मनीषा सैनी और कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में 30 अधिकारी शामिल थे। टीमों ने लक्सर की इन तीनों फर्मों के स्टॉक की जांच की, जिसमें निर्मित और कच्चे माल के स्टॉक में भारी विसंगतियां पाई गईं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन विसंगतियों की गहन जांच की जा रही है।
आयुक्त सोनिका ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई उन सभी व्यवसायों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो कर चोरी में लिप्त हैं।