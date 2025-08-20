रुड़की में बड़ा एक्शन: जीएसटी चोरी के आरोप में तीन स्टील फर्मों पर छापा, 2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला

राज्य कर विभाग को लगातार इन स्टील फर्मों के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। आयुक्त राज्य कर सोनिका ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अपर आयुक्त पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी और संयुक्त आयुक्त राजेंद्र लाल वर्मा को जांच के निर्देश दिए।जांच में यह बात सामने आई कि ये फर्में अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठा रही थीं, जिससे उनके जीएसटी रिटर्न में कैश भुगतान शून्य दिखाई दे रहा था।