Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

रुड़की में बड़ा एक्शन: जीएसटी चोरी के आरोप में तीन स्टील फर्मों पर छापा, 2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला

रुड़की में राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी के आरोप में तीन स्टील कंपनियों पर छापा मारा। यहां से 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 20, 2025

प्रतीकात्मक फोटो: AI

राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लक्सर में तीन आयरन और स्टील निर्माता कंपनियों पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में इन कंपनियों द्वारा जीएसटी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद टीम ने मौके पर ही उनसे ₹2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही, इन फर्मों की जीएसटी से जुड़ी विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है।

जीएसटी चोरी की मिली थी सूचना

राज्य कर विभाग को लगातार इन स्टील फर्मों के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। आयुक्त राज्य कर सोनिका ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अपर आयुक्त पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी और संयुक्त आयुक्त राजेंद्र लाल वर्मा को जांच के निर्देश दिए।जांच में यह बात सामने आई कि ये फर्में अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठा रही थीं, जिससे उनके जीएसटी रिटर्न में कैश भुगतान शून्य दिखाई दे रहा था।

ये भी पढ़ें

फिरोजाबाद में 12वीं की छात्रा की हत्या, खून से लथपथ शव देखकर कांप उठे ग्रामीण
फिरोजाबाद
image

तीन टीमों ने संभाला मोर्चा

इस कार्रवाई के लिए विभाग ने तीन टीमों का गठन किया, जिसमें उपायुक्त दीपक कुमार, मनीषा सैनी और कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में 30 अधिकारी शामिल थे। टीमों ने लक्सर की इन तीनों फर्मों के स्टॉक की जांच की, जिसमें निर्मित और कच्चे माल के स्टॉक में भारी विसंगतियां पाई गईं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन विसंगतियों की गहन जांच की जा रही है।

'नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं'

आयुक्त सोनिका ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई उन सभी व्यवसायों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो कर चोरी में लिप्त हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 08:37 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / रुड़की में बड़ा एक्शन: जीएसटी चोरी के आरोप में तीन स्टील फर्मों पर छापा, 2.10 करोड़ का जुर्माना वसूला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.