रुड़की में भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी, फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप

मामले का केंद्र रेखा, पत्नी स्वर्गीय श्याम बिहारी, निवासी सुनहरा गांव, हैं। उनके पति की 2014 में मृत्यु हो गई थी, और उनकी काफी संपत्ति सुनहरा में है। आरोप है कि मनीष और उनके साथियों ने रेखा पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर उनके देवर कृष्ण गोपाल की 2018 में प्रवीण वाल्मीकि के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2019 में रेखा के भाई सुभाष पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बच गए। इसके बाद रेखा से पांच लाख रुपये की उगाही और जान से मारने की धमकियां दी गईं। डर के कारण रेखा ने अपना घर छोड़ दिया और अज्ञात स्थान पर चली गईं।