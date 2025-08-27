Patrika LogoSwitch to English

पति के दोस्त से बढ़ी पत्नी की नजदीकियां प्रेमी को नहीं आईं रास, कर दिया कांड

सहारनपुर जनपद के थाना बड़गांव क्षेत्र के शिमलाना गांव में 23 अगस्त 2025 को हुई मन्टू की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ पुत्र मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है।

सहारनपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 27, 2025

सहारनपुर जनपद के थाना बड़गांव क्षेत्र के शिमलाना गांव में 23 अगस्त 2025 को हुई मन्टू की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ पुत्र मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद सामने आया है।

23 अगस्त को शिमलाना गांव में मन्टू नामक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई संदीप ने गांव के ही तीन लोगों सौरभ पुत्र मुकेश, मुकेश पुत्र प्रकाश और संजीव पुत्र प्रकाश के खिलाफ थाना बड़गांव में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। संदीप ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मन्टू को घेरकर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

image

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी की। 24 अगस्त को पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ को सर्विस रोड मोड़ के पास से धर दबोचा। पूछताछ के दौरान सौरभ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की चौंकाने वाली वजह बताई।

सौरभ ने पुलिस को बताया कि वह और मन्टू एक साथ टेंट का काम करते थे। कई बार मन्टू काम पर अपना फोन नहीं लाता था और इस दौरान सौरभ की पत्नी उसी के फोन पर बात करती थी। इस वजह से सौरभ और उसकी पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जब मन्टू को इसकी भनक लगी, तो दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। समय के साथ यह तनाव गहराता गया और आपसी मनमुटाव बढ़ गया।

घटना वाले दिन सौरभ और मन्टू के बीच रास्ते में तीखी बहस हुई। गाली-गलौज के बाद गुस्से में आकर सौरभ ने मन्टू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने बरामद किया हत्या में प्रयुक्त चाकू

पुलिस ने सौरभ की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। इसके साथ ही मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। सौरभ को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अन्य दो आरोपियों मुकेश और संजीव की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।

थाना बड़गांव के प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और व्यक्तिगत रंजिश सामने आया है। मामले की गहन जांच जारी है, और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

27 Aug 2025 07:04 pm

