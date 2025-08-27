पति के दोस्त से बढ़ी पत्नी की नजदीकियां प्रेमी को नहीं आईं रास, कर दिया कांड

सौरभ ने पुलिस को बताया कि वह और मन्टू एक साथ टेंट का काम करते थे। कई बार मन्टू काम पर अपना फोन नहीं लाता था और इस दौरान सौरभ की पत्नी उसी के फोन पर बात करती थी। इस वजह से सौरभ और उसकी पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जब मन्टू को इसकी भनक लगी, तो दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। समय के साथ यह तनाव गहराता गया और आपसी मनमुटाव बढ़ गया।