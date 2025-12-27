27 दिसंबर 2025,

शनिवार

सहारनपुर

सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

Road Accident : कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई।

Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 27, 2025

Road Accident

घायलों को अस्पताल में एम्बूलेंस से उतारते लोग

Road Accident : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक भीषण कार एक्सीडेंट में दो भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। ये सभी स्विफ्ट कार में सवार थे। शाकम्भरी देवी रोड पर गांव फतेहपुर के पास इनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। यह हादसा इतना भयानक था कि तेज धमाके जैसी आवाज के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार को काटकर किसी तरह घायलों को अंदर से निकाला गया।

टक्कर से आई धमाके जैसी आवाज ( Road Accident )

मरने वाले दोनों सगे भाई चिलकाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कार में इनका सगा मोसा भी सवार था। इनके अलावा कार में सवार सोनू सैनी बेहट क्षेत्र के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद दो की मौके पर ही मौत हो गई जबिक अन्य दो की सांसे चल रही थी। किसी तरह गाड़ी को काटकर घायलों के बाहर निकाला गया और इन्हे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। अस्पताल पहुंचने पर दो अन्य ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह इस दुर्घटना में दो सगे भाइयों इनके मौसा और अन्य की मौत हो गई यानी कार में सवार सभी चारों लोग मारे गए।

गेमिंग कार की तरह सड़क फिसली स्विफ्ट

यह कार शाकम्भरी देवी से बेहट की ओर जा रही थी। इस कार में चिलकाना निवासी विजय इसका भाई मनीष और गागलहेड़ी निवासी जितेंद्र सवार थे। इनके अलावा एक अन्य व्यक्ति बेहट निवासी सवार थे। अभी ये लोग फतेहपुर गांव पास पहुंचे ही थे कि अचानक चालक कार से कंट्रोल खो बैठा। गेमिंग कार की तरह इनकी कार सड़क पर इधर-उधर भागने लगी और फिर तेज धमाके जैसी आवाज आई। इनकी कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव पांडेय ने बताया कि घायलों के सीएचसी बेहट ले जाया गया था जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

Updated on:

27 Dec 2025 07:07 pm

Published on:

27 Dec 2025 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

