सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

मरने वाले दोनों सगे भाई चिलकाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कार में इनका सगा मोसा भी सवार था। इनके अलावा कार में सवार सोनू सैनी बेहट क्षेत्र के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद दो की मौके पर ही मौत हो गई जबिक अन्य दो की सांसे चल रही थी। किसी तरह गाड़ी को काटकर घायलों के बाहर निकाला गया और इन्हे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। अस्पताल पहुंचने पर दो अन्य ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह इस दुर्घटना में दो सगे भाइयों इनके मौसा और अन्य की मौत हो गई यानी कार में सवार सभी चारों लोग मारे गए।