बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

इस पूरी घटना में अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक छात्र ने मफलर से फंदा लगाकर जान दी लेकिन पुलिस को अभी तक वह मफलर नहीं मिला है जिससे उसने फंदा लगाया था। आस-पास के लोगों ने बताया कि जब पहली बार वंश को उसकी मां ने देखा तो वह पंखे से लटका हुआ था। पड़ोसी आए तो सबसे पहले उसे पंखे से नीचे उतारा गया इसके लिए मफलर खोलना पड़ा। यही कारण है कि पुलिस के पहुंचने से पहले मफलर हट गया था। आस-पास के लोगों ने बताया कि वंश की मां रीता आशा वर्कर हैं और वंश के पिता जितंद्र पेंटर हैं। पिछले कुछ दोनों के बीच विवाद चल रहा था। करीब आठ महीने से रीता तीनों बच्चों 20 वर्षीय वंश, 18 वर्षीय वंशिका और 16 वर्षीय अन्नु के साथ किराए के मकान में रहती हैं। वंशिका एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है और छोटी बहन अन्नु को वंश ट्यूशन छोड़कर आया था।