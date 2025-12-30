30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

Crime : 20 वर्षीय छात्र वंश उत्तराखंड स्थित हीरो की कंपनी में काम करता था और साथ-साथ पढ़ाई भी कर रहा था।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 30, 2025

Crime

विलाप करती वंश की मां

Crime : एनसीआर से सटे सहारनपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी। यहां डी-फार्मा का एक छात्र संदिग्ध हालात में पंखे पर लटका मिला। छोटी बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे 20 वर्षीय वंश ने सोशल मीडिया पर एक स्टेट्स अपलोड किया और पंखे पर फांसी लगा ली। जब परिवार वालों को इस घटना का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घटना के बाद से वंश की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अब छात्र के गूगल एकाउंट के जरिए घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

माता-पिता में रहती थी अनबन

घटना सहारनपुर के कस्बा फतेहपुर के मोहल्ला नई बस्ती की है। यहां का रहने वाला 20 वर्षीय छात्र अपनी छोटी बहन को ट्यूशन छोड़कर पहुंचा और उसने अपने फेसबुक एकाउंट पर स्टेटस लगाया। छात्र ने लिखा, ''हालात ऐसे हो गए हैं कि मौत जवानी में ही आएगी'' इस स्टेट्स को अपलोड करने के कुछ ही देर बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली। मां मकान के निचले हिस्से में काम कर रही थी। जब काफी देर तक बेटा नीचे नहीं आया तो मां उसे देखने के लिए ऊपर गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही जो नजारा देखा तो चीख निकल गई। आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। छात्र वंश का शव पंखे से लटका हुआ था। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है।

मफलर से लगाई फांसी ( Crime )

वंश उत्तराखंड स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। इसके साथ ही वह डी-फार्मा की पढ़ाई भी कर रहा था। वंश की दो बहने हैं एक बहन फाइनेंस कंपनी में काम करती है और दूसरी पढ़ाई कर रही है। आत्महत्या करने से पहले वह छोटी बहन को उसके ट्यूशन छोड़कर आया था। वंश की मां और पिता के बीच पिछले सात साल से विवाद चल रहा है। दोनों अलग-अलग रहते हैं। वंश अपनी मां के साथ रहता था। घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि अब इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए वंश के सोशल एकाउंट की पड़ताल की जा रही है और परिवार वालों से भी जानकारी ली जा रही है।

पुलिस को मफलनर नहीं मिला

इस पूरी घटना में अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक छात्र ने मफलर से फंदा लगाकर जान दी लेकिन पुलिस को अभी तक वह मफलर नहीं मिला है जिससे उसने फंदा लगाया था। आस-पास के लोगों ने बताया कि जब पहली बार वंश को उसकी मां ने देखा तो वह पंखे से लटका हुआ था। पड़ोसी आए तो सबसे पहले उसे पंखे से नीचे उतारा गया इसके लिए मफलर खोलना पड़ा। यही कारण है कि पुलिस के पहुंचने से पहले मफलर हट गया था। आस-पास के लोगों ने बताया कि वंश की मां रीता आशा वर्कर हैं और वंश के पिता जितंद्र पेंटर हैं। पिछले कुछ दोनों के बीच विवाद चल रहा था। करीब आठ महीने से रीता तीनों बच्चों 20 वर्षीय वंश, 18 वर्षीय वंशिका और 16 वर्षीय अन्नु के साथ किराए के मकान में रहती हैं। वंशिका एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है और छोटी बहन अन्नु को वंश ट्यूशन छोड़कर आया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 05:20 pm

Published on:

30 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / बहन को ट्यूशन छोड़कर लौटे भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में पहुंची मां तो निकल गई चीख

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्कूटी के लिए पति पर FIR दर्ज कराने पहुंची महिला, पुलिस भी हैरान

UP Police
सहारनपुर

सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

Road Accident
सहारनपुर

एंड्रॉयड यूजर के लिए खुशखबरी, गूगल ने भारत में लांच किया ELS सिस्टम, जानिए इसके लाभ

UP 112
सहारनपुर

यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

Yamuna Nagar Police
सहारनपुर

यूपी के इस जिले को यूं ही नहीं कहते नकलीपुर! नकली उत्पादों के बाद अब यहां मिले नकली लोग, 79 पर FIR

Saharanpur Police
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.