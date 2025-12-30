30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

थाने पहुंची पत्नी बोली पति रख लो! स्कूटी दिलवा दो…

UP news महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर पति से स्कूटी दिलवाने की मांग की है। पति छह महीने से घर से गायब है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 30, 2025

UP Police

प्रतीकात्मक फोटो

UP News : इसे स्कूटी के प्रति दीवानगी कहिए या मजबूरी। यूपी के सहारनपुर की रहने वाली एक महिला ने पति के सामने स्कूटी को प्राथमिकता दी है। एसएसपी कार्यालय पहुंची इस महिला ने कहा है कि छह महीनें से पति स्कूटी लेकर घर सेगायब हैं। पति की चिंता नहीं है लेकिन स्कूटी के बिना सब गड़बड़ हो गया है। महिला ने यह भी कहा कि पति मिले या ना मिले लेकिन स्कूटी दिलवा दो।

महिला की शिकायत पर पुलिस भी हैरान

महिला की इस शिकायत को देखकर एक बार तो एसएसपी भी हैरान रह गए लेकिन जब महिला ने बताया कि स्कूटी उसके नाम पर है। पति किश्त नहीं दे रहा है लोन वाले रोजाना परेशान कर रहे हैं, इसलिए स्कूटी की आवश्यकता है। इसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कुतुबशेर थाने को दी है। इस मामले में अब पुलिस महिला को समझा रही है कि पति-पत्नी के झगड़ो में ऐसा नहीं होता है। पति-पत्नी के झगड़ों में जब तक कोई बड़ा अपराध ना हुआ हो तो दोनों पक्षों की काउंसलिंग होती है और उन्हे समझाया जाता है। उधर महिला इसी बात को लेकर अड़ी हुई है उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए।

दोनों पक्षों से बात कर रही पुलिस ( UP News )

इस मामले को जानकर पुलिस भी हैरान है। महिला शिकायतकर्ता थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का साफ है कि पति जिस स्कूटी को लेकर गया है वह स्कूटी महिला के नाम है। ऐसे में पति ने अपराध किया है। पति ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। महिला का कहना है कि छह महीने से पति घर से बाहर है। अपने साथ स्कूटी ले गया है। किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। इन सभी शिकायतों के बावजूद हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला ना तो पति की वापसी की गुहार लगा रही है और ना ही इस बात पर महिला का कोई जोर है कि पति किसी अन्य महिला के साथ रह रही है।

महिला चाहती है पति के खिलाफ FIR

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है। पति पिछले करीब छह महीने से बाहर है। महिला का आरोप है कि पति स्कूटी ले गया है और किश्त नहीं भर रहा। ऐसे में महिला को परेशानी हो रही है। अब महिला से बात की जा रही है और उसके पति से भी संपर्क किया जा रहा है। पारिवारिक विवाद है। कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के आधार पर मामले को निपटारा करवाया जाए। अगर पहली कोशिश यही की जा रही है इसके बाद भी अगर मामला नहीं निपटता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / थाने पहुंची पत्नी बोली पति रख लो! स्कूटी दिलवा दो…

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सहारनपुर में भीषण कार एक्सीडेंट, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

Road Accident
सहारनपुर

एंड्रॉयड यूजर के लिए खुशखबरी, गूगल ने भारत में लांच किया ELS सिस्टम, जानिए इसके लाभ

UP 112
सहारनपुर

यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

Yamuna Nagar Police
सहारनपुर

यूपी के इस जिले को यूं ही नहीं कहते नकलीपुर! नकली उत्पादों के बाद अब यहां मिले नकली लोग, 79 पर FIR

Saharanpur Police
सहारनपुर

सहारनपुर में ट्रेन से कटकर जीजा-साला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Train Accident
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.