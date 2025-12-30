थाने पहुंची पत्नी बोली पति रख लो! स्कूटी दिलवा दो…

इस मामले को जानकर पुलिस भी हैरान है। महिला शिकायतकर्ता थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का साफ है कि पति जिस स्कूटी को लेकर गया है वह स्कूटी महिला के नाम है। ऐसे में पति ने अपराध किया है। पति ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। महिला का कहना है कि छह महीने से पति घर से बाहर है। अपने साथ स्कूटी ले गया है। किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। इन सभी शिकायतों के बावजूद हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला ना तो पति की वापसी की गुहार लगा रही है और ना ही इस बात पर महिला का कोई जोर है कि पति किसी अन्य महिला के साथ रह रही है।