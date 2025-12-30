थाने पहुंची पत्नी बोली पति रख लो! स्कूटी दिलवा दो…

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : इसे स्कूटी के प्रति दीवानगी कहिए या मजबूरी। यूपी के सहारनपुर की रहने वाली एक महिला ने पति के सामने स्कूटी को प्राथमिकता दी है। एसएसपी कार्यालय पहुंची इस महिला ने कहा है कि छह महीनें से पति स्कूटी लेकर घर सेगायब हैं। पति की चिंता नहीं है लेकिन स्कूटी के बिना सब गड़बड़ हो गया है। महिला ने यह भी कहा कि पति मिले या ना मिले लेकिन स्कूटी दिलवा दो।
महिला की इस शिकायत को देखकर एक बार तो एसएसपी भी हैरान रह गए लेकिन जब महिला ने बताया कि स्कूटी उसके नाम पर है। पति किश्त नहीं दे रहा है लोन वाले रोजाना परेशान कर रहे हैं, इसलिए स्कूटी की आवश्यकता है। इसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कुतुबशेर थाने को दी है। इस मामले में अब पुलिस महिला को समझा रही है कि पति-पत्नी के झगड़ो में ऐसा नहीं होता है। पति-पत्नी के झगड़ों में जब तक कोई बड़ा अपराध ना हुआ हो तो दोनों पक्षों की काउंसलिंग होती है और उन्हे समझाया जाता है। उधर महिला इसी बात को लेकर अड़ी हुई है उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए।
इस मामले को जानकर पुलिस भी हैरान है। महिला शिकायतकर्ता थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का साफ है कि पति जिस स्कूटी को लेकर गया है वह स्कूटी महिला के नाम है। ऐसे में पति ने अपराध किया है। पति ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। महिला का कहना है कि छह महीने से पति घर से बाहर है। अपने साथ स्कूटी ले गया है। किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। इन सभी शिकायतों के बावजूद हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला ना तो पति की वापसी की गुहार लगा रही है और ना ही इस बात पर महिला का कोई जोर है कि पति किसी अन्य महिला के साथ रह रही है।
पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है। पति पिछले करीब छह महीने से बाहर है। महिला का आरोप है कि पति स्कूटी ले गया है और किश्त नहीं भर रहा। ऐसे में महिला को परेशानी हो रही है। अब महिला से बात की जा रही है और उसके पति से भी संपर्क किया जा रहा है। पारिवारिक विवाद है। कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के आधार पर मामले को निपटारा करवाया जाए। अगर पहली कोशिश यही की जा रही है इसके बाद भी अगर मामला नहीं निपटता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी।
