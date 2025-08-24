अमर प्रेम की मिशाल : पति को बचाने के लिए नहर में कूदी 72 वर्षीय पत्नी, 8 KM साथ में बहती रही

फिरोजाबाद : प्यार और समर्पण की ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं, जो दिल को छू जाएं और आंखों को नम कर दें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के जवापुर गांव में 72 वर्षीय श्रीदेवी ने अपने पति के प्रति ऐसा प्रेम और साहस दिखाया, जिसे ग्रामीण 'चमत्कार' मान रहे हैं। पति रामलड़ैते को बचाने के लिए तैरना न जानते हुए भी नहर में कूद पड़ीं श्रीदेवी, आठ किलोमीटर तक तेज बहाव में बहती रहीं, लेकिन अपने 75 वर्षीय पति का हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि, नियति को कुछ और मंजूर था। जब ग्रामीणों ने उन्हें नहर से निकाला, तब तक रामलड़ैते की सांसें थम चुकी थीं।