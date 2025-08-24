निक्की मर्डर केस : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सास को किया गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, निक्की की हत्या के मामले में पहले से ही गिरफ्तार विपिन भाटी का रविवार को कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने एनकाउंटर किया। बताया जा रहा है कि विपिन ने पुलिसकर्मी का हथियार छीनने और भागने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में विपिन के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।