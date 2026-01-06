अखलाक हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट: अब से रोजाना होगी सुनवाई; कोर्ट ने क्या कहा?

आरोपियों पर केस खत्म करने को लेकर शासन की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सूरजपुर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में शासन की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस याचिका को आधारहीन और महत्वहीन कोर्ट ने बताया था। कोर्ट ने कहा, ''मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई जरूरी है। अब रोजाना आधार पर गवाहों के बयान और सबूतों की जांच होगी।''