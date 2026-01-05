5 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा में रिकवरी एजेंट की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त गंभीर…नशे में धुत दबंगों को बुरी लगी कार साइड करने की बात

ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां दो दोस्तों को मनबढ़ों ने सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीट दिया जब उन दोनों ने मनबढ़ों को कार साइड में लगा कर दारू पीने से मना किया।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

anoop shukla

Jan 05, 2026

Up news, greater noida

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मृतक हरिकेश

ग्रेटर नोएडा में दो दोस्तों को सड़क पर गाड़ी खड़ा करने से मना करने पर दबंगों ने बुरी तरह पीट दिया, गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि इस हमले में साथ से आठ युवक थे और सभी सड़क पर ही गाड़ी में शराब पार्टी कर रहे थे, विवाद के बाद सभी मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाकी की तलाश जारी है।

गांव लौट रहे दो दोस्तों पर हमला, दोनों गंभीर

जानकारी के मुताबिक दादरी के कैमराला गांव में रहने वाला हरकेश अपने दोस्त मोहित के साथ ग्रेटर नोएडा से गांव लौट रहा था। हरकेश रिकवरी एजेंट का काम करता है। गांव से कुछ दूरी पहले ही रोड पर 7-8 लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। हरकेश ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा। लेकिन वो लोग नहीं माने और आरोपियों ने हरकेश और उसके दोस्त मोहित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में हरकेश और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए।

गंभीर रूप से घायल हरकेश की मौत, मोहित की हालत गंभीर

हत्या करने वाले आरोपी पहले से ही मेरे बेटे से रंजिश रखते थे। 3 साल पहले आरोपियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरकेश और मोहित को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं केमराला गाँव के लिट्टू,सोनू ,कालू,विक्रांत व चकरसेनपुर गाँव के अनुज व कुछ अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी गई है।

दो लोगों की हुई गिरफ्तारी, अन्य की तलाश जारी

ACP सुधीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई और हरकेश की हत्या कर दी गई। दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Published on:

05 Jan 2026 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में रिकवरी एजेंट की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त गंभीर…नशे में धुत दबंगों को बुरी लगी कार साइड करने की बात

