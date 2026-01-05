ग्रेटर नोएडा में रिकवरी एजेंट की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त गंभीर…नशे में धुत दबंगों को बुरी लगी कार साइड करने की बात

हत्या करने वाले आरोपी पहले से ही मेरे बेटे से रंजिश रखते थे। 3 साल पहले आरोपियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरकेश और मोहित को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं केमराला गाँव के लिट्टू,सोनू ,कालू,विक्रांत व चकरसेनपुर गाँव के अनुज व कुछ अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी गई है।