ग्रेटर नोएडा

शादी के बाद खुला पति का राज, दरवाजा बंद होते ही पत्नी रह गई हैरान…फिल्म ‘बाला’ जैसा मामला

फिल्म ‘बाला’ जैसी कहानी ग्रेटर नोएडा में हकीकत बन गई। युवक ने विग लगाकर शादी की और सच्चाई छिपाई।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Anuj Singh

Jan 06, 2026

शादी में धोखा और ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला

शादी में धोखा और ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला

Greater Noida News: जब फिल्म 'बाला' में आयुष्मान खुराना की विग निकली, तो थिएटर में लोगों ने जमकर तालियां बजाई। बाला फिल्म में आयुष्मान खुराना ने अपना गंजापन छिपाने के लिए नकली बाल (विग) लगाया था, लेकिन जब पत्नी को सच्चाई पता चलती है, तो वह उसे छोड़कर चली जाती है। ठीक वैसा ही चौंकाने वाला मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। यहां एक युवक ने गंजापन छिपाकर शादी की। सच्चाई खुलने पर पत्नी को परेशान किया और पैसे मांगे। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पति और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज हो गया।

शादी से पहले धोखा

यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी दिल्ली के प्रताप बाग में रहने वाले एक युवक से हुई थी। शादी से पहले युवक ने सिर पर विग या हेयर पैच लगाकर खुद को सामान्य दिखाया। परिवार वालों ने सिर्फ इतना बताया कि उसके बाल झड़ने की छोटी-मोटी समस्या है। शादी के बाद जब पत्नी ससुराल पहुंची और सुहागरात के समय पति ने विग उतारी, तब उसे पता चला कि वह पूरी तरह गंजा है। इसके अलावा, पति ने अपनी कमाई और पढ़ाई के बारे में भी झूठ बोला था। पीड़िता को लगा कि शादी धोखे से हुई है।

सच्चाई पता चलने पर प्रताड़ना और ब्लैकमेल

जब पीड़िता ने इस धोखे का विरोध किया, तो पति और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि पति ने उसकी निजी तस्वीरें मोबाइल से लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई और मानसिक तौर पर तंग किया गया। सास-ससुर और अन्य रिश्तेदार भी इस उत्पीड़न में शामिल थे। कुछ समय पहले आरोपियों ने उससे करीब 15 लाख रुपये के गहने छीन लिए, मारपीट की और घर से निकाल दिया। पीड़िता ने विदेश यात्रा के दौरान भी मारपीट का आरोप लगाया है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। उसकी शिकायत पर बिसरख पुलिस ने पति समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी देने, धोखाधड़ी और पैसा वसूलने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपों की गहराई से जांच चल रही है। जरूरी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं, बल्कि शादी में धोखा और ब्लैकमेल का बड़ा मामला है।





