शादी के बाद खुला पति का राज, दरवाजा बंद होते ही पत्नी रह गई हैरान…फिल्म ‘बाला’ जैसा मामला

यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी दिल्ली के प्रताप बाग में रहने वाले एक युवक से हुई थी। शादी से पहले युवक ने सिर पर विग या हेयर पैच लगाकर खुद को सामान्य दिखाया। परिवार वालों ने सिर्फ इतना बताया कि उसके बाल झड़ने की छोटी-मोटी समस्या है। शादी के बाद जब पत्नी ससुराल पहुंची और सुहागरात के समय पति ने विग उतारी, तब उसे पता चला कि वह पूरी तरह गंजा है। इसके अलावा, पति ने अपनी कमाई और पढ़ाई के बारे में भी झूठ बोला था। पीड़िता को लगा कि शादी धोखे से हुई है।