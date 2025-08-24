Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

निक्की मर्डर केस : पापा की नई मर्सिडीज कार मांग रहा था विपिन, भाई ने कर दिया खुलासा

भाई ने बताया, 'विपिन ने हाल ही में मेरी नई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद की मांग की थी। मेरी बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। विपिन के किसी दूसरी लड़की से भी संबंध थे, जिसके चलते वह और उसकी मां निक्की को लगातार टॉर्चर करते थे।'

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 24, 2025

निक्की मर्डर केस, भाई ने किया मामले में खुलासा, PC - एक्स।

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की की दहेज के लिए निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। निक्की को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट के बाद जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद निक्की के पिता और भाई ने समाचार एजेंसियों से बातचीत में अपनी पीड़ा और गुस्से का इजहार किया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग की, जबकि भाई ने खुलासा किया कि विपिन की नजर हाल ही में खरीदी गई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद पर थी।

दहेज की भूख ने छीनी निक्की की जिंदगी

निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि 2016 में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई थी। शादी के समय ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी, जो पूरी की गई। बाद में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग भी पूरी की गई। इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार की दहेज की भूख कम नहीं हुई। भाई ने बताया, 'विपिन ने हाल ही में मेरी नई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद की मांग की थी। मेरी बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। विपिन के किसी दूसरी लड़की से भी संबंध थे, जिसके चलते वह और उसकी मां निक्की को लगातार टॉर्चर करते थे।'

ये भी पढ़ें

एक करोड़ की रिश्वत नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान, दवा कारोबारी को आपरेशन ट्रैप में दबोचा
आगरा
image

निक्की ने अपने मायके को कई बार अपनी पीड़ा बताई थी। पिता के मुताबिक, कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। 21 अगस्त की रात को विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

6 साल के बेटे ने देखा मां का कत्ल

इस हत्याकांड का सबसे दिल दहलाने वाला पहलू है निक्की के 6 साल के बेटे का बयान। उसने पुलिस को बताया, 'उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी।' यह भयावह मंजर न केवल बच्चे के लिए, बल्कि निक्की की बड़ी बहन कंचन के लिए भी दर्दनाक था, जो उसी परिवार में ब्याही है। कंचन ने बताया कि वह और निक्की दोनों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कंचन की शिकायत पर कासना थाने में विपिन, उसके पिता सत्यवीर, मां दया और भाई रोहित के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का हाफ-एनकाउंटर, पुलिस बोली – भागने की कोशिश की, पिस्टल छीना
नोएडा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / निक्की मर्डर केस : पापा की नई मर्सिडीज कार मांग रहा था विपिन, भाई ने कर दिया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.