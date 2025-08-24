निक्की मर्डर केस : पापा की नई मर्सिडीज कार मांग रहा था विपिन, भाई ने कर दिया खुलासा

निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि 2016 में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई थी। शादी के समय ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी, जो पूरी की गई। बाद में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग भी पूरी की गई। इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार की दहेज की भूख कम नहीं हुई। भाई ने बताया, 'विपिन ने हाल ही में मेरी नई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद की मांग की थी। मेरी बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। विपिन के किसी दूसरी लड़की से भी संबंध थे, जिसके चलते वह और उसकी मां निक्की को लगातार टॉर्चर करते थे।'