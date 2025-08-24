निक्की मर्डर केस : पापा की नई मर्सिडीज कार मांग रहा था विपिन, भाई ने कर दिया खुलासा

ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की की दहेज के लिए निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। निक्की को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट के बाद जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद निक्की के पिता और भाई ने समाचार एजेंसियों से बातचीत में अपनी पीड़ा और गुस्से का इजहार किया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग की, जबकि भाई ने खुलासा किया कि विपिन की नजर हाल ही में खरीदी गई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद पर थी।
निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि 2016 में निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई थी। शादी के समय ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी, जो पूरी की गई। बाद में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग भी पूरी की गई। इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार की दहेज की भूख कम नहीं हुई। भाई ने बताया, 'विपिन ने हाल ही में मेरी नई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद की मांग की थी। मेरी बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। विपिन के किसी दूसरी लड़की से भी संबंध थे, जिसके चलते वह और उसकी मां निक्की को लगातार टॉर्चर करते थे।'
निक्की ने अपने मायके को कई बार अपनी पीड़ा बताई थी। पिता के मुताबिक, कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। 21 अगस्त की रात को विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
इस हत्याकांड का सबसे दिल दहलाने वाला पहलू है निक्की के 6 साल के बेटे का बयान। उसने पुलिस को बताया, 'उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी।' यह भयावह मंजर न केवल बच्चे के लिए, बल्कि निक्की की बड़ी बहन कंचन के लिए भी दर्दनाक था, जो उसी परिवार में ब्याही है। कंचन ने बताया कि वह और निक्की दोनों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कंचन की शिकायत पर कासना थाने में विपिन, उसके पिता सत्यवीर, मां दया और भाई रोहित के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है।